Verejnosť môže zasielať nominácie na Športovca Prešovského kraja 2024

Prešov 29. januára (TASR) - Na zaslanie nominácií na Športovca Prešovského samosprávneho kraja (PSK) 2024 má verejnosť už len tri dni. Svojho favorita môžu nominovať v ôsmich z desiatich vyhlásených kategórií. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.



Nominácie sú otvorené na najúspešnejších športovcov medzi jednotlivcami a znevýhodnenými športovcami, na najúspešnejšie seniorské či mládežnícke športové kolektívy, ako aj na najúspešnejšieho trénera kraja, najúspešnejšieho žiaka strednej školy PSK a už tradične tiež na najväčší talent do 15 rokov. Kraj nominácie prijíma tiež v kategórii Cena predsedu PSK.



Nominácie je možné zasielať do 31. januára 2025 elektronicky na email: sportovec@psk.sk alebo poštou na adresu Úradu PSK.



"Verejnosť k nim pripája údaje nominovaného a jeho krátku športovú vizitku s úspechmi, ktoré dosiahol v uplynulom roku. Uvádza tiež klubovú príslušnosť nominovaného a zaradenie svojej nominácie do príslušnej kategórie. V nominácii nesmú chýbať taktiež kontaktné údaje a súhlas nominovaného so spracovaním osobných údajov," povedala Lehotská. Potrebné formuláre má verejnosť k dispozícii na webovom sídle kraja.



O laureátoch v jednotlivých kategóriách na základe došlých nominácií rozhodne odborná komisia zložená z aktívnych novinárov, zástupcov PSK a Krajského športového centra v Prešove. Galavečer spojený s oceňovaním najúspešnejších športovcov PSK za rok 2024 sa uskutoční v apríli v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.