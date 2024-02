Prešovský kraj zaznamenal vznik nových ambulancií vo viacerých mestách

Prešov 19. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) vydal vlani 311 povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení. Oproti roku 2022 ide o nárast o 46 povolení. Ako TASR uviedla hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, nejde však len o zriadenie nových zdravotníckych zariadení, ale aj o vydanie povolení z dôvodu zmeny odborného zástupcu, zmeny miesta výkonu činnosti.



"Nedá sa jednoznačne definovať, na aké špecializácie boli najčastejšie vydávané povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení. Je to rôznorodé v primárnej starostlivosti, aj v špecializovanej starostlivosti," povedala Jeleňová.



Napriek nepriaznivej situácii v ambulantnom sektore zaznamenali vznik nových ambulancií vo viacerých mestách. Napríklad v Prešove bola zriadená ambulancia detskej psychiatrie, ambulancia klinickej psychológie, detskej kardiológie či neurológie. Vo Vranove nad Topľou pribudla gastroenterologická ambulancia a všeobecná ambulancia pre dospelých. V Poprade vzniklo päť ambulancií zubného lekárstva, neurologická ambulancia, ambulancia klinickej psychológie a ďalšie. Nové ambulancie pribudli i v Bardejove, vo Svidníku, Humennom, Levoči a Snine.



Nedostatok lekárov pociťuje kraj vo všetkých špecializačných odboroch. "Hlavne však v odboroch psychiatria, kardiológia, neurológia a pneumológia," povedala Jeleňová s tým, že počas rokov 2022 a 2023 v kraji ukončilo svoju činnosť 17 ambulancií bez nasledovníka.



PSK v tomto roku už po druhý raz vyhlásil dotačnú výzvu v rámci grantového programu aj pre ambulantných lekárov, ktorí môžu získať zo zdrojov PSK príspevok na ambulanciu do výšky 5000 eur. "Jednotlivé podporné projekty samosprávnych krajov síce môžu čiastočne pomôcť, avšak sú len akousi záplatou dnes už akútneho problému zabezpečenia efektívnej a plynulej zdravotnej starostlivosti o pacienta," skonštatovala Jeleňová.



Pre lepšie manažovanie zdravotnej starostlivosti kraje podľa jej slov potrebujú viac kompetencií vo vzťahu ku zdravotným poisťovniam. "Problémy vidíme na strane zdravotných poisťovní, ktoré nových poskytovateľov - lekárov nechcú zazmluvniť s odôvodnením, že ich je v teréne dostatok. V reálnej praxi sa pritom stretávame s tým, že samosprávne kraje kontaktujú nespokojní pacienti, ktorí sa nevedia dostať na vyšetrenie k špecialistovi aj niekoľko mesiacov alebo sú jednoducho odmietnutí s odôvodnením, že nových pacientov ambulancia už neberie z kapacitných dôvodov," vysvetlila Jeleňová.



V oblasti vzdelávania samosprávne kraje podľa jej slov potrebujú byť súčasťou vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. "Samosprávny kraj vie na základe analýzy predikovať, koľko lekárov potrebuje vstúpiť do systému, aby bola jednak zabezpečená dostupná ambulantná zdravotná starostlivosť a zároveň, aby bola zabezpečená generačná výmena. Aby bola zabezpečená saturácia zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých segmentoch, je nevyhnutná spolupráca samosprávnych krajov s nemocnicami a lekárskymi fakultami," dodala hovorkyňa.