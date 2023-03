Prešovský kraj začína realizovať cykloprojekty v Poloninách

Snina 21. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v rámci projektu cyklistického okruhu Poloniny trail spustil v pondelok (20. 3.) výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich cyklotrás v časti Stakčín a Starina - Ruské, ktoré sú v dĺžke 23 kilometrov. Na realizáciu využije európske, štátne aj vlastné zdroje spolu vo výške 11,2 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Po rokoch príprav a hľadania financií spúšťame realizáciu dvoch veľkých cykloaktivít v rozsahu takmer 23 kilometrov, ktoré zahŕňajú celý cyklistický mobiliár, ako sú lávky, mosty, altánky. Ľuďom, ktorí tu žijú, prinesú lepšie prepojenie jednej časti parku s druhým a privedú sem ďalších turistov, ktorí tak budú môcť vidieť tunajšie bukové pralesy, drevené kostolíky, ale aj spoznať poloninské tradície, zvyky či kuchyňu," uviedol predseda PSK Milan Majerský s tým, že na rozvoj turizmu je potrebná aj ďalšia infraštruktúra.



"V rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions (CuRI) sú cez rezort hospodárstva podporení tunajší malí a strední podnikatelia, ktorých projektové zámery za 4,5 milióna eur prinesú modernizáciu miestnych ubytovacích zaradení a inovácie služieb v cestovnom ruchu," doplnil Majerský.



Projekt v Poloninách počíta aj s ďalšími aktivitami. Jednou z nich je podpora tvorby nových pracovných miest v tejto oblasti.



"Trvalo veľmi dlhú dobu, kým sme sa v Poloninách dostali do tejto fázy, pričom sa už predtým o to snažili aj iní, no neuspeli. Nie je to však len začiatok nových projektov, ale aj ukončenie veľmi veľkého množstva práce, ktoré ich realizácii predchádzali," uviedla na odovzdaní stavenísk Ellen Hamiltonová zo Svetovej banky, ktorá spolu s Európskou komisiou iniciatívu dobiehajúcich regiónov zastrešuje.



V rámci projektu sa preinvestuje vyše 11,2 milióna eur, z toho takmer 7,6 milióna eur sú zdroje z Integrovaného operačného regionálneho programu (IROP) a 1,6 milióna z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Krajská samospráva do cykloprojektov investuje aj vlastné financie, ktoré sú vo výške viac ako dva milióny eur.



Čo sa týka prvej etapy rekonštrukcie cyklotrás, na úseku Starina - bývalá obec Ruské prejde obnovou 14,3 kilometra miestnej cesty. Súčasťou prác bude tiež rekonštrukcia siedmich mostov. Finančný náklad prác predstavuje 6,8 milióna eur.



V smere na Stakčín sa vybuduje osem kilometrov nových cyklotrás. Mobiliár bude tvoriť cyklolavička a tri nové cyklolávky vedúce cez Baránkov a Jalovský potok, ako aj cez Cirochu. Celkovo sa tam preinvestuje 4,4 milióna eur.



Ukončenie prác na oboch cyklistických projektoch je predpokladané v apríli 2024.