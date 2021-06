Začína sa evanjelizačná cesta pútnikov z Ľutiny po Mariánsku horu

Prešov 13. júna (TASR) – Evanjelizačná cesta pútnikov je jednou z propagačných aktivít projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) v Prešovskom kraji. Prepája najvýznamnejšie mariánske pútnické miesta na poľsko-slovenskom pohraničí a ponúka nielen turistický zážitok, ale aj duševnú obnovu. Ako informoval Prešovský samosprávny kraj (PSK), v pondelok (14. 6.) sa začne realizovať jej testovacia pútnická verzia, ktorej súčasťou je 20 pútnikov dobrovoľníkov.



Pútnická cesta sa začína v Ľutine (okres Sabinov), pokračuje cez Jakubovu Voľu, Lačnov, Dúbravu, Spišskú Kapitulu až do Levoče a na Mariánsku horu. Púť na 75-kilometrovej trase potrvá šesť dní. Na štvrtý deň - vo štvrtok 17. júna, sa do putovania zapojí aj delegácia PSK s jeho predsedom Milanom Majerským a arcibiskup Prešovskej archieparchie a najvyšší hierarcha – metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Ján Babjak.



Trasa je rozdelená na šesť úsekov a prináša šesť tém na zamyslenie. Účastníci môžu zažiť prehliadky rôznych pútnických miest a kultúrno-historických pamiatok. „Tiež sa smú zapojiť do dobrovoľníckej práce, tí odvážnejší si vyskúšať paraglajding. Súčasťou sú denné príspevky do online denníka pútnika na sociálnej sieti, takže jeho zážitky budú môcť vidieť aj ostatní obyvatelia Prešovského kraja,“ informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Projekt Svätomariánska púť je spolufinancovaný z eurofondov z programu Interreg V-A Slovensko - Poľsko 2014 - 2020. PSK ho realizuje spolu s partnermi na slovensko-poľskom pohraničí.