Prešovský kraj zaobstaral mechanizmy pre cyklochodníky v Poloninách

Prešov 26. júla (TASR) - Cestári Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) majú na údržbu cyklochodníkov v Poloninách k dispozícii novú techniku. Dva trojmiestne a dva šesťmiestne pracovné stroje na poloninských cyklotrasách poslúžia v lete i zime. PSK do ich nákupu investoval 156.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Troj a šesťmiestne letné stroje obsahujú príslušenstvo, ako zametaciu kefu, úložný priestor v podobe nadstavby korby, zakrývaciu plachtu, maják a LED prídavnú rampu.



"Zimné mechanizmy sú vybavené hydraulickými radlicami, zadnými sypačmi, zariadeniami na úpravu tratí, snežnými pásmi a rovnako ako letné taktiež nadstavbou korby a plachtou na jej zakrytie, majákom i rampou," uviedla Jeleňová.



Ako povedala, vďaka prispôsobeným brzdám, podvozku a zaveseniu stroje predstavujú schopný ťahač a nosič v jednom s tým, že dokážu odtiahnuť až 1134 kilogramov.



PSK ich cestárom odovzdal do užívania v utorok (25. 7.) na sestmajsterstve Stakčín, a to pri príležitosti začiatku budovania novej cyklotrasy v smere Ulič - Uličské Krivé.