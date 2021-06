Prešovský kraj zaočkoval vo svojich centrách viac ako 135 000 ľudí

Prešov 15. júna (TASR) - Vo veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) Prešovského samosprávneho kraja bolo počas uplynulého víkendu podaných 6787 vakcín proti ochoreniu COVID-19, z toho pilotne v Bardejove 656 vakcín Sputnik V.



Výjazdová očkovacia služba za tri dni od soboty do pondelka podala ďalších 1085 vakcín. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. PSK vo svojich centrách dosiaľ zaočkoval asi 135 000 ľudí.



V krajských VOC v Starej Ľubovni, v Prešove, Poprade a Bardejove sa prioritne preočkovávalo druhou dávkou vakcín AstraZeneca a Pfizer/BioNTech. Dostalo ju spolu 4690 ľudí. Zároveň sa podala proticovidová vakcína 2097 novým záujemcom.



"Vo VOC v Starej Ľubovni sa v piatok a v pondelok očkovalo prvou a druhou dávkou vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech. Prešovské centrum bolo otvorené iba v sobotu, pričom v ňom ako jedinom z krajských centier prebiehalo preočkovanie vakcínou AstraZeneca. V Poprade sa očkovalo a preočkovávalo vakcínou Pfizer/BioNTech. VOC v Bardejove podávalo v sobotu vakcínu Pfizer/BioNTech novým záujemcom aj preočkovancom. V nedeľu bolo v bardejovskom centre pilotne spustené tiež očkovanie vakcínou Sputnik V, ktorú dostalo 656 záujemcov. Humenské centrum ostalo tento víkend, pre nenaplnené kvóty potrebné pre jeho spustenie, zatvorené," uviedla Jeleňová.



Výjazdová očkovacia služba PSK vyrazila v novom očkovacom turnuse do terénu v sobotu, keď vakcinovala v lokalitách Jasenov, Zborov, Lendak a individuálne aj v meste Kežmarok. V nedeľu a pondelok očkovala v ďalších obciach Radvaň nad Laborcom, Štrba a Ličartovce, pričom za tri dni zaočkovala prvou či preočkovala druhou dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech 1085 ľudí. Z toho až 280 ľudí v lokalite Štrba.



V utorok a v stredu (16. 6.) výjazdová očkovacia skupina PSK vakcinuje približne 260 odsúdených vo väzniciach v Sabinove a Prešove. V piatok (18. 6.) by mala zaočkovať okolo 180 ľudí z obce Široké a jej okolia.



VOC PSK k dnešnému dňu podali už 135.046 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Mobilné očkovacie jednotky kraja podali ďalších 7230 vakcín, ktoré aplikovali imobilným, zdravotne ťažko postihnutým a starším občanom priamo v mieste ich bydliska, v kultúrnych domoch či zdravotníckych zariadeniach jednotlivých obcí kraja.