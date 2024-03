Prešovský kraj zatraktívni a skvalitní ďalších desať stredných škôl

Prešov 21. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zmodernizoval päť stredných odborných škôl, teraz k nim pribudne ďalších desať. PSK vstupuje v rámci iniciatívy Catching up-Regions (CuRI) do ďalšej fázy národného projektu, ktorá má rozpočet viac ako 6,5 milióna eur. Vo vybraných školách kraja zlepší marketing, spoluprácu so zamestnávateľmi i obsahy vzdelávania. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Teším sa, že ideme do ďalších projektov, tentoraz v našich školách v Prešove, Humennom, Starej Ľubovni, Poprade, vo Svite, v Bardejove, vo Svidníku a Vranove nad Topľou, ktoré ich významne posunú vpred. Nadviažeme nimi na predošlé projekty v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov, ktoré priniesli veľké zmeny na piatich pilotných školách v konečnom súčte a synergii všetkých aktivít za približne 50 miliónov eur," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Aktuálny národný projekt konkrétne prinesie pozitívne zmeny pre oblasť inovácie a spolupráce so zamestnávateľmi. Aktivity sa zamerajú na ich intenzívnejšie zapájanie do výučby a tvorby inovatívnych učebných zdrojov. V tejto súvislosti vzniknú takzvané klastre, v ktorých budú zamestnávatelia užšie spolupracovať so školami na príprave a tvorbe inovačných výstupov, ako sú učebné materiály, texty, prezentácie či učebné pomôcky.



"Projektové aktivity sa dotknú aj oblasti kvality odborného vzdelávania. Presnejšie budú pedagógovia škôl prostredníctvom vzdelávacích programov a workshopov pracovať na rozvoji svojich profesijných a odborných zručností. Na vybraných školách sa zavedie aj program mentoringu a tútoringu. Do škôl prídu vďaka tomu supervízori, a to s cieľom pomáhať učiteľom posilňovať ich profesijné kompetencie a zvládať neočakávané situácie na vyučovaní," doplnila Jeleňová.



Ďalším výstupom má byť nastavenie správnej marketingovej komunikácie škôl. Vytvoria si mikrotímy, ktoré budú realizovať dni otvorených dverí, redizajny webových stránok, sektorové konferencie a v neposlednom rade si spracujú svoj vlastný dizajn manuál. Časový rámec implementácie projektu je rozdelený do troch fáz v priebehu 48 mesiacov.



CuRI je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií.