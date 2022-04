Žiaci a študenti v Prešovskom kraji vytvorili atraktívne vynálezy

Prešov 21. apríla (TASR) - Odhlučnený stan, robota roznášajúceho príbor, dávkovač krmiva i svetelný hádankový stan vytvorili žiaci základných a stredných škôl Prešovského a Košického kraja a tiež študenti Technickej univerzity v Košiciach. Verejnosti ich predstavili a otestovali vo štvrtok v Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove počas podujatia MyMachine Expo. Až tri zo štyroch prototypov vynálezov pritom vyšli z dielne stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Žiaci vo veku od šesť do 12 rokov do projektu prispeli nápadmi a ich nákresmi, ktoré vysokoškoláci následne zhmotnili do realistického konceptu a stredoškoláci zhotovili do finálnej podoby.



Prototypy prestieracieho tanku zo Šarišských Bohdanoviec a akustického domčeka z Bystrian zhotovili žiaci Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove v spolupráci so súkromnou firmou. Prestierací tank je zábavný robot, ktorý roznáša príbor v jedálni. Akustický domček má tvar ihlanu, je odhlučnený a predstavuje bezpečný úkryt pred vonkajším svetom.



"Za vznikom projektu automatického kŕmiča mačiatok zo Svidníka sú žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu Svidník. Z ich rúk vzišiel prototyp mechanického dávkovača krmiva pre mačky, ktorý je oceniteľný v každej domácnosti," povedala Jeleňová.



Spojené dva ročníky programu, ktoré výrazne poznačila pandémia nového koronavírusu a uzavretie škôl priniesli aj realizáciu projektu Portál O.P.O.N.A. z Košíc. Jeho finálnu funkčnú podobu vytvorili študenti košickej SPŠ strojníckej. Na základe nákresu žiakov ZŠ a projektu vysokoškolákov zhotovili stan na hru so svetlom s množstvom hádaniek.



Program MyMachine sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Jeho cieľom je rozvíjať u detí a mladých ľudí kľúčové kompetencie – tvorivé myslenie, komunikačné zručnosti a schopnosť práce v tíme, a to cez prácu na spoločnom projekte. Koordinátorom programu je Karpatská nadácia.