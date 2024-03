Žiaci základných škôl sa učia dejiny a históriu v múzeu v Prešove

Prešov 13. marca (TASR) - Krajské múzeum v Prešove začalo v aktuálnom roku realizovať pilotný projekt praktického vzdelávania. Dejiny a históriu sa vďaka tomu učia žiaci základných škôl priamo v múzeu. Nové poznatky z dejepisu získavajú v kontakte s historikmi aj reálnymi dobovými predmetmi. Ako TASR informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, projekt odštartoval vo februári so žiakmi z partnerskej školy, ktorou je ZŠ Prostějovská v Prešove.



Zamestnanci múzea s vyučujúcimi spoločne vyberali konkrétne témy, ktoré je možné prepojiť s expozíciami a predmetmi v múzeu. "Následne pre vyučovanie dejepisu v jeho prostredí, ktoré je postavené na prepojení teórie s praxou, pripravili učebné sylaby," uviedla Jeleňová.



Pre piaty až deviaty ročník zvolili štyri témy a prispôsobili ich harmonogramu výučby. Napríklad piataci sa cez toto netradičné vzdelávanie konkrétne sústredia na spoznávanie sily prírody, náboženstvo, historické pramene a prácu historika.



Šiestakom sú venované témy koreňov kresťanstva, kresťanstva v Európe, stredovekého mesta a tiež kultúry, vedy a umenia v gotike. Siedmaci si v múzeu overia znalosti z obdobia renesancie, Zlatej bane Uhorska, protihabsburských povstaní a posvietia si na život stredovekých mešťanov.



Tri generácie slovenských národovcov, slovenské vysťahovalectvo, ale aj život počas prvej svetovej vojny a vznik ČSR sú hodiny, ktoré v múzeu absolvujú ôsmaci. Deviataci sa zamerajú na Hitlerovu diktatúru, slovenský štát, reformný rok 1968 a na cestu k demokracii v roku 1989.



"Už úvodné hodiny realizované v múzeu naznačujú atraktívne prepojenie výučby s kultúrnou inštitúciou. Počas prvej sa najprv piataci koncom februára oboznámili s historickými prameňmi, ochranou pamiatok a prácou historika. Po celý čas pritom pracovali so skutočnými historickými prameňmi a využívali zbierkové predmety," povedala Jeleňová.



Netradičné hodiny dejepisu absolvovali počas marca už aj dve siedmacké triedy, kde na príklade Prešova im bolo predstavené fungovanie stredovekého mesta, a to cez maketu mestských erbov, fotokópie významných listín a armálesov. Zoznámili sa tiež so zbraňami, ktoré sa v danom období používali, s výrobkami prešovských cechov, presnejšie zlatníkov, hodinárov či gombikárov. Počas praktickej časti si dokonca vyskúšali mletie zrna na žarnove a stali sa súčasťou stredovekého trhu.



Aktéri projektu netradičného vzdelávania v múzeu majú podľa Jeleňovej záujem aplikovať ho v budúcnosti aj na stredných školách.