PSK zrekonštruoval most za obcou Veľký Slavkov za takmer 223.000 eur
V rámci stavebných prác na premostení sa upravovalo i koryto potoka v dĺžke takmer 23 metrov.
Autor TASR
Prešov 16. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrekonštruoval most cez Piesočný potok za obcou Veľký Slavkov v okrese Poprad. Most nahradil pôvodný technicky nevyhovujúci priepust a v úseku prispel ku skvalitneniu cestnej premávky. Kraj do rekonštrukcie premostenia investoval takmer 223.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Zrekonštruované premostenie cez Piesočný potok s dĺžkou 17 metrov je tvorené novou doskou, železobetónovými prefabrikátmi a krídlami, pričom jeho súčasťou je podľa Jeleňovej aj dôsledná izolácia proti vlhkosti.
„Tá sa zabezpečila prefabrikátmi chránenými pred zemnou vlhkosťou, asfaltovými izolačnými pásmi aj ochrannou betónovou doskou. Na čelá nového premostenia sa zároveň pridalo oceľové zábradlie a cesta III/3093 sa vybavila i oceľovým zvodidlom,“ povedala Jeleňová.
V rámci stavebných prác na premostení sa upravovalo i koryto potoka v dĺžke takmer 23 metrov. Zrealizovali opevnenie jeho dna dlažbou z lomového kameňa a na začiatku i konci úpravy umiestnili viacero stabilizačných prahov z betónových prefabrikátov.
„Hlavným prínosom investície je odstránenie bezpečnostných rizík, ktoré spôsobovali zlý stav vozovky a nedostatočné šírkové usporiadanie cesty III/3093. Rekonštrukcia jestvujúceho priepustu taktiež vyriešila dlhodobé problémy s odvodnením a plynulosťou premávky v tomto úseku,“ dodala Jeleňová.
