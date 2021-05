Prešovský kraj zrekonštruuje cestu hranice okresu Svidník - Mičakovce

Svidník 26. mája (TASR) – Zlepšenie dopravnej mobility je cieľom rekonštrukcie úseku cesty druhej triedy II/556 hranica okresu Svidník - Mičakovce. V stredu tam zhotoviteľovi zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) odovzdali stavenisko.



"Tento úsek je podľa mňa, poslancov aj z hľadiska odborníkov v rámci Správy a údržby ciest (SÚC) PSK dôležitý hlavne na prepojenie jednotlivých obcí a okresov," uviedol pre TASR predseda PSK Milan Majerský.



Ako priblížil riaditeľ Správy a údržby SÚC PSK Marcel Horváth, ide o úsek dlhý 1,6 kilometra. "Riešime nevyhovujúci stav blížiaci sa k havarijnému stavu na tejto ceste. Budeme rekonštruovať tri mostné objekty a jeden cestný priepust. Pôjde o výmenu konštrukčnej vrstvy vozovky. Ďalej priekopy, odvodňovací systém, v podstate tam, kde to nefunguje, tak sa to všetko opraví, zrekonštruuje. Na tejto ceste budeme investovať ešte aj vlastné zdroje, keďže plán investícií išiel súbežne s pripravovanými projektmi v rámci čerpania európskych zdrojov," vysvetlil Horváth s tým, že odovzdávať budú približne päťkilometrový úsek. Ďalšie opravy na ceste bude kraj financovať z vlastných zdrojov vo výške 300.000 eur.



Náklady na stavbu predstavujú viac ako 814.000 eur, pričom pôjde o európske zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020. Prešovská samospráva sa bude podieľať na financovaní sumou takmer 41.000 eur.



Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Colas Slovakia a práce sú naplánované na 365 dní. "Tlačíme na zhotoviteľa, aby to bolo do konca októbra, keď sa končí letné obdobie a začína sa zimná údržba ciest," dodal Horváth.