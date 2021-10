V Bijacovciach zrekonštruujú školskú telocvičňu takmer za 850.000 eur

Levoča 25. októbra (TASR) - Objekt školskej telocvične elokovaného pracoviska Bijacovce v okrese Levoča prechádza aktuálne rozsiahlou rekonštrukciou. Ide o spoločnú investíciu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Fondu na podporu športu. Stavebné úpravy športového stánku by mali byť do konca budúceho roka. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Krajská samospráva zrekonštruuje telocvičňu z príspevku z Fondu na podporu športu vo výške 420.000 eur, ktorý získala z výzvy zameranej na športovú infraštruktúru. Celkové náklady na projekt predstavujú takmer 850.000 eur, pričom kraj sa na jeho realizácii podieľa 50-percentným spolufinancovaním.



"Naším zámerom je vytvoriť atraktívny priestor na organizovanie športových medziškolských turnajov a súťaží aj s národným dosahom, a najmä adekvátne podmienky pre mládež, ale aj širokú verejnosť z celého spádového územia okresu," povedal počas odovzdania staveniska staviteľovi predseda PSK Milan Majerský.



Rekonštrukčné práce sú zamerané na zateplenie obvodového plášťa objektu a výmenu pôvodného dreveného skeletu za oceľový s novým opláštením, pričom pristavený objekt šatní ostáva zachovaný. Taktiež sa zateplí plochá strecha nad šatňami, upravia sokle a chodník okolo celého objektu. V mieste nových únikových dverí bude zrealizované vonkajšie schodisko.



"Súčasťou prác je vybudovanie novej plynovej kotolne, ale aj realizácia nových rozvodov kúrenia, vody a odpadu, zdravo-technických zariadení, elektriny, osvetlenia a smart technológií či položenie keramickej dlažby a drevenej palubovej podlahy. V telocvični budú vymenené všetky transparentné výplne otvorov za nové plastové okná. Projekt počíta taktiež so zabezpečením športového vybavenia pre viaceré druhy športov, najmä basketbal, volejbal, hádzanú, florbal, a dobudovaním tribúny. Všetky práce na exteriéri a v interiéri objektu by mali byť dokončené do konca roka 2022," povedala Jeleňová.



Elokované pracovisko v Bijacovciach sa od 1. septembra po optimalizačných opatreniach v sieti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK stalo súčasťou Strednej odbornej školy (SOŠ) lesníckej v Prešove vrátane školskej jedálne a internátu. Organizačné zložky v Rudňanoch a Bystranoch prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.



"Výchovno-vzdelávací proces v budove v Bijacovciach však pokračuje naďalej a v súčasnosti sa pracovisko venuje príprave operátorov a mechanizátorov strojov i zariadení pre lesné hospodárstvo," dodala Jeleňová.