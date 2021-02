Prešovský kraj zriadi veľkokapacitné očkovacie centrá, prvé v Prešove

Prešov 19. februára (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) zriadi na svojom území veľkokapacitné očkovacie centrá. Prvé vznikne v Prešove, ďalšie pribudnú vo vybraných mestách v rámci celého kraja. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, v prešovskom centre sa s očkovaním začne 27. februára.



"Veľkokapacitné očkovanie zo strany krajskej samosprávy je postavené na ambulantnom sektore, čím by sa mali odbremeniť nemocnice v regiónoch. PSK chod centier zabezpečí priestorovo, prevádzkovo a materiálne. Zo strany očkovacích tímov, respektíve poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, budú zabezpečení zdravotnícki pracovníci v zložení lekár a setra, prípadne samostatne lekár alebo sestra, celý výkon očkovania a následné vykazovanie výkonu očkovania," uviedla Jeleňová.



Prvé očkovacie centrum PSK vznikne v priestoroch Športovej haly Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove. Vakcináciu tam 27. februára v čase od 8.00 do 17.00 h zabezpečí desať tímov. Prebiehať bude v kójach, kde bude fungovať takpovediac desať samostatných ambulancií. Počas celej doby vakcinácie tam bude prítomný aj erudovaný tím záchrannej zdravotnej služby.



"PSK má na tento účel z ministerstva zdravotníctva zakontrahovaných 1500 vakcín. Kraj nateraz nedisponuje informáciou, aké skupiny obyvateľstva sa v pilotnom centre v Prešove budú očkovať. V týchto dňoch by malo byť toto centrum zaregistrované v očkovacom systéme na stránke www.korona.gov.sk," vysvetlila Jeleňová.



Okrem centra v Prešove by mali postupne vzniknúť ďalšie, a to vo vybraných mestách kraja. "Na Spiši by sa malo centrum zriadiť v meste Poprad a na hornom Zemplíne v Humennom, pričom do úvahy pre ďalšie centrá pripadajú aj mestá Stará Ľubovňa a Bardejov. Počet očkovacích centier bude závisieť od množstva dodávok vakcín zabezpečených pre kraj zo strany rezortu zdravotníctva. Očkovanie by malo v centrách prebiehať zatiaľ vo víkendovom režime," doplnila Jeleňová.



PSK v súvislosti so zriadením veľkokapacitných vakcinačných centier už spustil podľa jej slov registráciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Formulár na prihlásenie je k dispozícii na webovom sídle kraja www.vucpo.sk. Termín uzávierky pre prihlasovanie je do 23. februára do 15.00 h.