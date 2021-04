Prešovský kraj zriadil call centrum pre očkovacie centrá

Prešov 23. apríla (TASR) – Obyvatelia sa môžu informovať o očkovaní vo veľkokapacitných očkovacích centrách (VOC) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prostredníctvom špeciálnych liniek. V prevádzke budú počas doby očkovania, prešovská linka bude fungovať nonstop. Ako TASR informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, kraj sa tak rozhodol urobiť pre množiace sa otázky zo strany verejnosti.



„Riaditelia našich škôl, kde VOC prevádzkujeme, ale aj naši zamestnanci odpovedajú denne na stovky emailov a telefonátov zo strany verejnosti v súvislosti s očkovaním. Chceme ich od toho odbremeniť a zároveň uľahčiť ľuďom prístup k informáciám, na ktoré možno nevedia nájsť hneď odpoveď. Preto sme od dnešného dňa dali do prevádzky telefónne linky a nonstop call centrum, ktoré sa bude výlučne venovať otázkam súvisiacim s očkovaním v našich veľkokapacitných centrách. Som presvedčený, že táto služba pre občanov nájde svoje využitie," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Do veľkokapacitných očkovacích centier PSK sa môžu občania dovolať v čase očkovania od 7.00 h do 19.00 h. Pre VOC Prešov je zriadená linka 0902 988 406, pre VOC Humenné linka 0902 988 407, pre VOC Poprad linka 0902 988 408 a pre VOC Stará Ľubovňa linka 0902 988 410. K nim pribudne od 1. mája ešte jedna, a to pre VOC Bardejov 0902 988 409.



Call centrum VOC Prešov bude podľa Heilovej prijímať hovory nepretržite 24 hodín, sedem dní v týždni. To znamená, že po skončení sa očkovania v krajských centrách budú regionálne linky presmerované na tú prešovskú.



„Na víkend (24. – 25. 4) má PSK zakontrahovaných od ministerstva zdravotníctva 6900 vakcín, pričom avizovaných bolo pôvodne len 4466. V Prešove a Poprade sa tak bude očkovať počas celého víkendu, teda v sobotu, aj nedeľu, v Humennom len v sobotu," povedala Heilová.



Pre Prešov je určených 1900 vakcín na sobotu, rovnaký počet aj na nedeľu. Pre Poprad je ich určených 1100 na sobotu a rovnaký počet aj na nedeľu. Humenné má k dispozícii na tento víkend len 900 vakcín, preto tam bude očkovanie prebiehať iba jeden deň, a to v sobotu. Očkovanie v Starej Ľubovni sa budúci týždeň (27. – 29. 4.) pre nedostatok vakcín neuskutoční.