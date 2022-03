Prešovský kraj zriadil ubytovanie pre utečencov v bývalej škole

Prešov 30. marca (TASR) - V bývalom sídle Strednej odbornej školy (SOŠ) dopravnej v Prešove zriadil Prešovský samosprávny kraj (PSK) ďalšie miesto dočasného ubytovania pre ukrajinských migrantov s kapacitou 200 lôžok. Útočisko tu našlo aktuálne 55 ukrajinských žien a detí, ktoré sa postupom času priamo zapojili do chodu zariadenia.



Ako TASR informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, funguje tu i sociálne a psychologické poradenstvo a k dispozícii sú animačné aktivity pre deti. Komplexné služby sú zabezpečené vďaka spolupráci s dobrovoľníckymi organizáciami.



Miesto dočasného ubytovania kraj zabezpečil v spolupráci s rezortom vnútra a z humanitárnych zbierok. Samospráve pritom vypomáhali i zamestnanci a žiaci školy.



"Zariadenie dnes predstavuje akýsi vzorový ubytovací model, kde fungujú všetky štandardné zložky súvisiace s jeho bezproblémovým chodom. Zabezpečené sú nielen ubytovacie služby, hygienické zázemie, celodenná strava, odvoz odpadu, čistenie, ale ďalšie komplexné služby súvisiace poradenstvom pri vybavovaní potrebných povolení, dokumentov, hľadaním práce či začlenením detí do škôl," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



V zariadení vypomáhajú zástupcovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta, Slovenského Červeného kríža, ako aj rehoľné sestry z rôznych subjektov. Prešovskí skauti zo Slovenského skautingu sú nápomocní pri príjme utečencov do ubytovní a najmä pri práci s deťmi. Oblasť sociálneho a psychologického poradenstva zabezpečuje nezisková organizácia Človek v ohrození.



PSK má v súčasnosti k dispozícii približne 1000 ubytovacích lôžok pre odídencov, a to na 13 rôznych miestach v ôsmich okresoch kraja. Aktuálne je obsadenosť lôžok, ktoré na účely núdzového ubytovania pre migrantov vyčlenil, približne na úrovni 46 percent, ubytovaných má 466 migrantov.