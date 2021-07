Prešovský kraj zmodernizuje telocvičňu strednej školy v Bijacovciach

Prešov/Bijacovce 23. júla (TASR) – Prešovský samosprávny kraj zrekonštruuje vďaka príspevku z Fondu na podporu športu telocvičňu Spojenej školy v obci Bijacovce v okrese Levoča.



„Príspevok získal z historicky prvej výzvy zameranej na športovú infraštruktúru, a to vo výške viac ako 420 000 eur," informovala Daša Jeleňová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK s tým, že telocvičňa školy by mala nový vzhľad získať do konca roka 2022.



Rekonštrukcia s celkovými finančnými nákladmi vo výške takmer 850 000 eur má zahŕňať zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy objektu. Pôvodný drevený skelet sa nahradí oceľovým s novým opláštením, vybuduje sa nová plynová kotolňa, zavedú sa nové rozvody kúrenia, vody a odpadu, zdravotechnických zariadení, elektriny, osvetlenia a smart technológií.



„Zabezpečí sa tiež športové vybavenie pre rôzne druhy športov," doplnila Jeleňová s tým, že súčasťou projektu je i dostavba tribúny, ktorá okrem iného umožní organizovanie športových medziškolských či mládežníckych turnajov a súťaží aj s národným dosahom. Ako tiež podotkla, modernizáciou objektu sa v okrese zaradenom medzi menej rozvinuté okresy vytvoria kvalitné podmienky na „napredovanie športu v regióne". PSK sa na financovaní rekonštrukcie podieľa 50-percentným spolufinancovaním.



Spojená škola v Bijacovciach má viac ako 50-ročnú tradíciu a podľa Jeleňovej je jednou z mála lesníckych škôl na Slovensku, ktorá sa venuje príprave operátorov a mechanizátorov strojov a zariadení pre lesné hospodárstvo.