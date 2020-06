Psy Asia a Cirko úspešne pomáhali pri pátraní

Trnava 1. júna (TASR) – Policajné psy Asia a Cirko majú za sebou úspešné zákroky pri pátraní. Cirko vypátral muža na úteku a Asia našla drogy. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Päťročný belgický ovčiak Cirko vypátral muža, ktorý sa skrýval pred policajnou hliadkou v obci Kajal v okrese Dunajská Streda. "Cirko zachytil stopu od dverí auta Alfa Romeo a pach muža sledoval cez park až k rodinnému domu. Miestni policajtom potvrdili, že tam muž preskočil bránu a cez ich pozemok pokračoval ďalej v úteku," uviedla hovorkyňa. Policajný psovod preto nasadil opäť psa na stopu a Cirko krátko na to označil v hustom poraste úkryt, kde sa 37-ročný muž nachádzal. Policajti muža zadržali a predviedli ho na policajnú stanicu.



"Fena nemeckého ovčiaka Asia bola ako špecialistka na drogy nasadená so psovodom pri prípade podozrenia z drog v rodinnom dome v Galante. Pri domovej prehliadke vyňuchala viaceré vrecká so zelenou sušinou, ktoré boli ukryté v garáži v zásuvke, v črepníku i na stole. Všetky podozrivé vrecká sme zaistili a previezli na expertízne skúmanie," doplnila Linkešová. Oba prípady polícia naďalej vyšetruje.