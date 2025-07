Psy v odchytových kotercoch sa v horúčavách kúpu vo vaniach i v potoku

Hriňová 3. júla (TASR) - Psy pri odchytových kotercoch v Hriňovej v Detvianskom okrese sa počas aktuálnych horúčav denne kúpu vo vaniach, ktoré slúžia ako bazény. Na osvieženie im tiež pravidelne menia čistú vodu na pitie. TASR to tom vo štvrtok informovala dobrovoľníčka Mia Takáč s tým, že zvieratá tak vysoké teploty zvládajú.



Dodala, že koterce sú v okolí lesa a sú pri nich veľké stromy, ktoré nad nimi vytvárajú tieň. „Osviežiť a schladiť sa tiež zvieratá môžu v potoku, ktorý je blízko a vytvára príjemný chlad,“ podotkla s tým, že so psami chodia aj na pravidelné vychádzky. Spomenula, že vetrajú aj v karanténnej miestnosti, kde je tak čerstvý vzduch.



Ako uviedla, v súčasnosti majú osem psov a aj niekoľko mačiek, ktoré čakajú na svojich nových majiteľov. Miesto pre túlavých a týraných psov je v areáli technických služieb v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky. Takáč konštatuje, že najčastejšie sa stretáva s prípadmi, že pes alebo mačka sú nepotrebné. Ľudia môžu zvieratám do kotercov po dohode priniesť plachty, prestieradlá, oblečenie na periny, uteráky, hračky, obojky, vôdzky či dezinfekciu. „Veci, ktoré neprijímame, sú paplóny s perím a matrace,“ zdôraznila dobrovoľníčka.



Záujemcovia, ktorí chcú v Hriňovej pomôcť so starostlivosťou o psy, sa môžu ozvať na e-mailovú adresu: odchytovekotercehrinova1@gmail.com alebo na profil odchytových kotercov na sociálnej sieti.