Psy v odchytových kotercoch v Hriňovej boli po Silvestri vyplašené

Hriňová 2. januára (TASR) – Psy v odchytových kotercoch v Hriňovej v Detvianskom okrese boli po silvestrovskej noci vyplašené a odmietali aj jedlo. TASR to v pondelok potvrdila dobrovoľníčka Mia Takáč s tým, že po Silvestri (31. 12.) našla všetky koterce zničené a psy mali aj hnačku.



Pripomenula, že hluk, ktorý spôsobujú petardy a ohňostroje, zvieratá ruší a boja sa ho. Informovala, že žiadne zviera však počas Silvestra v roku 2022 pre strach z pyrotechniky neumrelo. "Z tej noci sa však budú ešte veľmi dlho spamätávať," zdôraznila.



Doplnila, že psy počas noci ušli aj svojim majiteľom. "Každú chvíľu nejakého hlásia, takže chodím kontrolovať čipy. Našťastie, väčšina z nich ho má a môžeme ho vrátiť domov," zhrnula. Podľa nej však bol prípad, keď majiteľa hneď nenašli, pes išiel do dočasnej starostlivosti a domov sa zviera vrátilo o dva dni.



Dobrovoľníčka podotkla, že pre zábavnú pyrotechniku a jej dosahy na psov sa na ľudí snaží dlhodobo apelovať. "Netrpia len zvieratá, ale aj chorí ľudia a malé deti. Toľko negatívnych reakcií, koľko som však dostala, bolo to až úbohé," poznamenala. Podľa jej slov by sa občania konečne mali vzdať pyrotechniky. "Mali by pochopiť, že sú tu aj takí, ktorí nechápu, čo sa deje," spresnila. "Ak nevybavíme dočasnú starostlivosť v rodine, čo je s veľkými psami problém, tak to musia počas silvestrovskej noci pretrpieť," konštatovala s tým, že počas jej pôsobenia pri psoch úmrtie zvieraťa počas silvestrovskej noci neevidujú.



Zvýšený príjem opustených psov po Vianociach zatiaľ hriňovské koterce nepocítili. Pred Vianocami našli svoj domov dva psy, v súčasnosti sú na adopciu ďalšie dva. Miesto pre túlavé a týrané psy je v areáli technických služieb v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky. Deky a plachty v súčasnosti zvieratá nepotrebujú, sklady im darcovia naplnili pred Vianocami.



Záujemcovia, ktorí by si chceli zobrať psa do dočasnej starostlivosti, sa môžu ozvať na e-mailovú adresu odchytovekotercehrinova1@gmail.com alebo na telefónne číslo +421 940 246 703.