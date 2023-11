Psychiatrická nemocnica v Kremnici zrekonštruuje nevyužívané budovy

Kremnica 9. novembra (TASR) - Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya v Kremnici zrekonštruuje dve nevyužívané budovy, ktoré budú po novom slúžiť detskému a bezpečnostnému oddeleniu. Nemocnica získala na tento účel finančné prostriedky vo výške piatich miliónov eur v rámci výzvy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc z plánu obnovy.



Riaditeľ zariadenia Vladimír Husárček pre TASR skonštatoval, že vďaka obnove sa aspoň časť lôžkových kapacít priblíži štandardom 21. storočia. Ide podľa neho najmä o detské oddelenie, ktoré v súčasnosti disponuje štvor- a päťlôžkovými izbami so sociálnymi zariadeniami na chodbe. "Tým, že na detskom oddelení budú len dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, ten komfort pacientov aj zamestnancov bude niečo úplne iné ako dnes," podotkol.



Ďalšou výhodou bude podľa jeho slov rozdelenie dievčat a chlapcov na samostatných poschodiach. "Dnes sú na jednej chodbe, aj keď to je stavebne oddelené. Budú tam tiež akútne časti, ktoré akútnych pacientov oddelia od ostatných pacientov. Bude tam oveľa viac možností pre vyžitie detí. Takisto tam bude výťah, čiže všetky podlažia budú dostupné aj pre imobilných, a vytvoria sa aj nové priestory pre školu," vymenoval riaditeľ.



Kapacita tohto oddelenia je v súčasnosti 30 lôžok, po rekonštrukcii nevyužívaných priestorov, kam sa oddelenie presťahuje, sa zvýši na 50 lôžok. Toto zvýšenie si podľa riaditeľa vyžiada aj zvýšenie počtu zdravotníckeho personálu na oddelení. Druhá budova, ktorá je v areáli nemocnice nevyužívaná, bude po rekonštrukcii slúžiť bezpečnostnému oddeleniu s 20 lôžkami a psychosomatickému oddeleniu s 24 lôžkami. Aj tam sa podľa jeho slov vďaka technickým opatreniam zvýši bezpečnosť pacientov a zamestnancov nemocnice.



Aktuálne je nemocnica po podpise zmluvy. "Momentálne budeme súťažiť firmu, ktorá zorganizuje celý proces obstarávania," podotkol Husárček s tým, že práce by sa podľa harmonogramu mali začať niekedy v apríli budúceho roka, závisieť to však bude od viacerých faktorov. Práce budú prebiehať za plného chodu nemocnice. Keďže však ide o rekonštrukciu budov, ktoré aktuálne nie sú využívané, samotných pacientov sa rekonštrukcia nedotkne a sťahovať sa nebudú musieť.



Nemocnica bola úspešná v uplynulom období aj v ďalšej výzve z plánu obnovy zameranej na obnovu materiálno-technického vybavenia, vďaka čomu disponuje novým moderným diagnostickým prístrojom.