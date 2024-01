Psychiatrická nemocnica v Pezinku prešla energetickou modernizáciou

Bratislava 29. januára (TASR) - V Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku má energetická modernizácia znížiť výdavky na energie v predpokladanej sume takmer 390.000 eur ročne. Zmodernizovali tiež priestory pre pacientov. Rekonštrukcia budovy nemocnice si vyžiadala vyše 3,5 milióna eur. Na pondelkovom brífingu o tom informovali riaditeľ nemocnice Martin Hromádka a zástupcovia spoločnosti skupiny Esco Slovensko, ktorá rekonštrukciu zrealizovala.



"Naša kotolňa z roku 2000 mala päť kotlov, tri teplovodné a dva parné. Z tých teplovodných bol funkčný jeden," priblížil Hromádka. Ak by podľa neho aj ten "odišiel", musela by sa nemocnica zavrieť. "Posledných niekoľko rokov, vždy keď išla zima, sme doslova tŕpli, či to ešte ten systém vydrží," dodal. Podotkol, že energetické hospodárstvo bolo v nemocnici postavené v rokoch 1999 a 2000 a plánovaná životnosť mala byť 15 rokov.



Opatrenia sa týkajú predovšetkým úprav tepelného hospodárstva a zariadení kuchyne. Zároveň pôvodnú centrálnu kotolňu nahradili zostavou vysokoúčinných kondenzačných kotlov. Uskutočnili aj kompletnú rekonštrukciu areálových rozvodov. Nemocnica tiež vyprodukuje ročne o 763 ton menej emisií CO2 ako pred rekonštrukciou. Nemocnica bude splácať náklady na investíciu z dosiahnutých úspor. Zmluva bola podpísaná na deväť rokov.