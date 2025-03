Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie bude mať opäť nového riaditeľa

Veľké Zálužie 18. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie v okrese Nitra. Žiadosti môžu uchádzači o tento post doručiť do 7. apríla, uvádza sa v oznámení o výberovom konaní.



Posledné výberové konanie na post riaditeľa psychiatrickej nemocnice vyhral 5. novembra minulého roka Michal Galbavý. Bol jediným uchádzačom, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.



Aktuálne je ako riaditeľ nemocnice v zozname štatutárov zariadení MZ SR uvedený Filip Barbarič. Zmenu na poste riaditeľa potvrdilo aj rezortné ministerstvo. "Do výsledku riadneho výberového konania má toto zariadenie nové vedenie. MZ SR považuje za kľúčové, aby aj v tejto nemocnici fungoval efektívny manažment a hospodárska disciplína o to viac, keď sa nachádzame v tzv. konsolidačnom roku," skonštatovalo ministerstvo.