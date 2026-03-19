Psychiatrickí pacienti ponúkajú výrobky na trhoch v košickej nemocnici
Psychiatrička Slávka Dubinská, ktorá s klientmi v stacionári pracuje, priblížila, že okrem štandardných medicínskych postupov sa venujú napríklad aj ergoterapii, kde trénujú rôzne pracovné činnosti.
Autor TASR
Košice 19. marca (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice vo štvrtok otvorili prvý ročník veľkonočných trhov. Pacienti denného psychiatrického stacionára II. psychiatrickej kliniky na ňom ponúkajú dekorácie a drobné predmety, ktoré vyrobili v rámci terapie. Ako TASR informovala hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová, výťažok z predaja bude použitý na nákup materiálu pre ďalšiu tvorbu psychiatrických pacientov.
Psychiatrička Slávka Dubinská, ktorá s klientmi v stacionári pracuje, priblížila, že okrem štandardných medicínskych postupov sa venujú napríklad aj ergoterapii, kde trénujú rôzne pracovné činnosti. „Jemná motorika, ktorú potrebujú trénovať, si vyžaduje plnú koncentráciu. Pri niektorých typoch porúch je to dosť veľký problém, preto je vhodné cvičenie. Tým, že mnohí klienti to dokážu, motivujú aj ostatných pokračovať v práci,“ povedala pre TASR s tým, že vidieť finálnych výsledok im robí radosť.
Forma trhu je zároveň ďalším posunom v terapii pacientov a výstupom z ich komfortnej zóny. „Po dlhej dobe mnohí z nich sami povedali, že sú ochotní ísť komunikovať. Je to ďalší krok k zlepšeniu sociálnych vzťahov a potom aj kvality života,“ dodala.
Vystavené výrobky si návštevníci nemocnice môžu zakúpiť v areáli UNLP na Rastislavovej ulici za dobrovoľný príspevok, a to v monobloku pred recepciou urgentného príjmu vo štvrtok do 14.00 h a v piatok (20. 3.) v čase od 10.00 do 14.00 h.
Psychiatrička Slávka Dubinská, ktorá s klientmi v stacionári pracuje, priblížila, že okrem štandardných medicínskych postupov sa venujú napríklad aj ergoterapii, kde trénujú rôzne pracovné činnosti. „Jemná motorika, ktorú potrebujú trénovať, si vyžaduje plnú koncentráciu. Pri niektorých typoch porúch je to dosť veľký problém, preto je vhodné cvičenie. Tým, že mnohí klienti to dokážu, motivujú aj ostatných pokračovať v práci,“ povedala pre TASR s tým, že vidieť finálnych výsledok im robí radosť.
Forma trhu je zároveň ďalším posunom v terapii pacientov a výstupom z ich komfortnej zóny. „Po dlhej dobe mnohí z nich sami povedali, že sú ochotní ísť komunikovať. Je to ďalší krok k zlepšeniu sociálnych vzťahov a potom aj kvality života,“ dodala.
Vystavené výrobky si návštevníci nemocnice môžu zakúpiť v areáli UNLP na Rastislavovej ulici za dobrovoľný príspevok, a to v monobloku pred recepciou urgentného príjmu vo štvrtok do 14.00 h a v piatok (20. 3.) v čase od 10.00 do 14.00 h.