Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
< sekcia Regióny

Psychiatrickú nemocnicu Hronovce naďalej povedie M. Piesecký

.
Ilustračné foto. Foto: TASR – Maroš Černý

Na výberovom konaní sa zúčastnil jeden uchádzač.

Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Riaditeľom Psychiatrickej nemocnice Hronovce naďalej zostáva Martin Piesecký. Vyplýva to z výsledkov výberového konania, ktoré zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webe.

„Na výberovom konaní sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa,“ ozrejmil rezort.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici