Psychiatrickú nemocnicu Hronovce naďalej povedie M. Piesecký
Na výberovom konaní sa zúčastnil jeden uchádzač.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Riaditeľom Psychiatrickej nemocnice Hronovce naďalej zostáva Martin Piesecký. Vyplýva to z výsledkov výberového konania, ktoré zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webe.
„Na výberovom konaní sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa,“ ozrejmil rezort.
