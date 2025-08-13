< sekcia Regióny
Psychiatrický stacionár v Trnave prijíma nových pacientov
Centrum funguje od začiatku tohto roka ako súčasť zdravotníckeho centra Zdravá župa.
Autor TASR
Trnava 13. augusta (TASR) - Psychiatrický stacionár v priestoroch psycho-sociálneho centra na Študentskej ulici v Trnave prijíma nových pacientov. Centrum funguje od začiatku tohto roka ako súčasť zdravotníckeho centra Zdravá župa v priestoroch zrekonštruovaných aj vďaka zdrojom z plánu obnovy. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Súčasťou nového psycho-sociálneho centra je aj psychiatrický stacionár, v ktorom odborný tím poskytuje komplexnú terapeutickú starostlivosť ľuďom s miernymi až stredne závažnými psychickými poruchami a problémami. Ide o modernú a efektívnu formu pomoci, ktorá nevyžaduje hospitalizáciu, no zároveň ponúka systematickú odbornú podporu v stabilnom prostredí,“ uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.
Stacionár predstavuje dostupnú formu ambulantnej psychiatrickej liečby, ktorá prebieha v dennom režime. Tento prístup pomáha zachovať bežné sociálne a rodinné väzby pacientov a zároveň znižuje riziko sociálnej izolácie. Pomáha ľuďom, ktorí sa liečia na úzkosti, fóbie, panické poruchy, depresie či schizofrénie. O pacientov sa stará tím zložený z psychiatra, psychológa, liečebného pedagóga a psychiatrickej sestry.
„Terapeutický program je založený na kombinácii individuálnych a skupinových terapií, zameraných najmä na depresívne, úzkostné, adaptačné a psychosomatické poruchy. Súčasťou liečby je napríklad muzikoterapia, biblioterapia či pobyt v terapeutickej záhrade. Po ukončení pobytu v stacionári pacienti aj naďalej zostávajú v starostlivosti svojho psychiatra,“ ozrejmili z odboru komunikácie krajskej samosprávy.
V prípade záujmu o vstupné vyšetrenie je potrebné kontaktovať odborný personál psycho-sociálneho centra, a to mailom na psychiater@zdravazupa.sk alebo telefonicky 0917 424 621. „Po odporúčaní psychiatra a na základe vstupnej konzultácie môže byť pacient zaradený do programu dennej starostlivosti. Všetky služby sú hradené z verejného zdravotného poistenia,“ dodali.
