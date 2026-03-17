Psychoaktívne látky u mladistvých: Únia miest iniciuje rokovanie
Podľa primára detského urgentu v Banskej Bystrici Milana Galka v roku 2024 evidovali 85 intoxikovaných detských pacientov, zatiaľ čo v roku 2025 ich bolo už 140.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. marca (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS) na základe podnetov z členských miest iniciuje rokovanie s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom spravodlivosti SR k rastúcemu problému dostupnosti výrobkov s obsahom nových psychoaktívnych látok, ktoré sa šíria aj medzi deťmi a mladistvými. Mestá upozorňujú, že nejde o okrajový jav, ale o dlhodobý a zhoršujúci sa problém s priamymi dôsledkami na zdravie detí, bezpečnosť v školách aj život v miestnych komunitách. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.
„Mestá už dnes vidia, že tento problém má konkrétne a čoraz vážnejšie dôsledky. Ak deti končia po užití týchto látok na urgente, štát nemôže zostať pri pasívnom sledovaní situácie. Potrebujeme rýchlu odbornú diskusiu, jasnú prevenciu, účinnejšie nástroje ochrany a reálnu spoluprácu rezortu so samosprávami, ktoré sú s týmto problémom v každodennom kontakte,“ uviedol viceprezident ÚMS a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
ÚMS považuje za nevyhnutné, aby sa k tejto téme otvorila systematická komunikácia medzi zodpovednými rezortmi, odbornou verejnosťou a samosprávami. Cieľom iniciovaného rokovania má byť jasné pomenovanie problému, výmena skúseností z praxe a hľadanie konkrétnych riešení v oblasti prevencie, osvety, kontroly dostupnosti a ochrany detí a mladých ľudí.
Únia poukazuje aj na skúsenosti z praxe. Ako uviedla, podľa primára detského urgentu v Banskej Bystrici Milana Galka v roku 2024 evidovali 85 intoxikovaných detských pacientov, zatiaľ čo v roku 2025 ich bolo už 140. „Podľa neho ide o alarmujúci vývoj, ktorý ukazuje, že deti a mladí ľudia sa k týmto látkam dostávajú príliš ľahko a následky sú čoraz vážnejšie, v niektorých prípadoch môžu byť aj fatálne,“ dodala ÚMS.
Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR tento týždeň predstavia konkrétne opatrenia k problematike dostupnosti psychoaktívnych látok na Slovensku. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
„O pripravovaných krokoch bude verejnosť informovaná prostredníctvom tlačovej konferencie, na ktorej budú prezentované aj ďalšie detaily vrátane legislatívnych návrhov, postupov orgánov činných v trestnom konaní a preventívnych opatrení zameraných na posilnenie ochrany detí a mladistvých,“ dodal Neumann.
