< sekcia Regióny
Psychologička Hincová zdôraznila potrebu zvýšenia povedomia o autizme
V súvislosti s prevenciou je podľa nej potrebné sa so všetkými mladými ľuďmi viac rozprávať.
Autor TASR
Cerová 28. novembra (TASR) - Psychologička Viera Hincová zdôraznila potrebu zvýšenia povedomia o autizme na Slovensku. Stalo sa tak v súvislosti s prípadom nezvestnej tínedžerky Laury Lilien Domanskej s poruchou autistického spektra z Cerovej v okrese Senica, ktorá vo štvrtok (27. 11.) nečakane zmizla z domu. Ohľadom pátrania pre TASR zdôraznila, že pri takýchto mladých ľuďoch je potrebné posudzovať situácie inak ako u bežných tínedžerov, nakoľko vnímajú svet inak.
„Majú iné vyhodnocovanie rôznych situácií. Takže to, čo sa nám javí ako logické, že by urobilo bežné dieťa, u týchto detí to treba naozaj vnímať trochu inak a brať takéto situácie vážnejšie a nerobiť príliš skoro jednoduché závery,“ uviedla Hincová, ktorá ako jedna z prvých na Slovensku začala približne pred desiatimi rokmi šíriť povedomie o autizme.
Spomenula, že napriek viacročným snahám toto povedomie stále nie je v takej fáze, ako by bolo potrebné, čo môže v podobných prípadoch sťažiť vyšetrovanie. „Možno aj z pohľadu verejných zložiek alebo inštitúcií, ktoré prídu do kontaktu s takýmito situáciami. My v rámci nášho občianskeho združenia HANS robíme vzdelávanie pre rodičov, pre školy alebo pre sociálnu kuratelu. Zatiaľ sme ešte napríklad so záchrannými zložkami nespolupracovali,“ zhrnula.
Označila za dôležité, aby aj takéto zložky poznali špecifiká diagnózy a vedeli citlivo pristupovať k prípadným nepredvídaným situáciám. „Aby to vyhodnotili správne, aby napríklad nezamieňali úzkosť a agresivitu a podobne. Veľmi dôležitá je dobrá krízová intervencia, psychologická prvá pomoc a najskôr upokojiť toho človeka, než s ním komunikovať nátlakovo alebo direktívne,“ dodala.
V súvislosti s prevenciou je podľa nej potrebné sa so všetkými mladými ľuďmi viac rozprávať. „Možno pri deťoch na spektre si to tak neuvedomujeme, riešime kopu iných vecí, ktoré bežní rodičia možno neriešia. Ale je dobré upozorniť na rôzne situácie. Aj na to, čo prežívajú blízki, ale aj aké je pre dieťa dôležité zabezpečiť si bezpečie, ak sa aj niekam rozhodne ísť. Že lepšie nájsť niekoho, komu sa môže zdôveriť, aby sa nedostalo zbytočne do nejakých rizikových situácií,“ dodala.
Polícia vo štvrtok pátrala po 16-ročnej Laure Lilien Domanskej, ktorá mala čakať matku doma, kým sa vráti z nemocnice. Keď matka prišla domov, dcéru nenašla, následne kontaktovala políciu. Do pátrania sa zapojil aj pohotovostný pátrací tím a dobrovoľníci. Polícia napokon dievča počas noci zo štvrtka na piatok vypátrala v Košiciach
„Majú iné vyhodnocovanie rôznych situácií. Takže to, čo sa nám javí ako logické, že by urobilo bežné dieťa, u týchto detí to treba naozaj vnímať trochu inak a brať takéto situácie vážnejšie a nerobiť príliš skoro jednoduché závery,“ uviedla Hincová, ktorá ako jedna z prvých na Slovensku začala približne pred desiatimi rokmi šíriť povedomie o autizme.
Spomenula, že napriek viacročným snahám toto povedomie stále nie je v takej fáze, ako by bolo potrebné, čo môže v podobných prípadoch sťažiť vyšetrovanie. „Možno aj z pohľadu verejných zložiek alebo inštitúcií, ktoré prídu do kontaktu s takýmito situáciami. My v rámci nášho občianskeho združenia HANS robíme vzdelávanie pre rodičov, pre školy alebo pre sociálnu kuratelu. Zatiaľ sme ešte napríklad so záchrannými zložkami nespolupracovali,“ zhrnula.
Označila za dôležité, aby aj takéto zložky poznali špecifiká diagnózy a vedeli citlivo pristupovať k prípadným nepredvídaným situáciám. „Aby to vyhodnotili správne, aby napríklad nezamieňali úzkosť a agresivitu a podobne. Veľmi dôležitá je dobrá krízová intervencia, psychologická prvá pomoc a najskôr upokojiť toho človeka, než s ním komunikovať nátlakovo alebo direktívne,“ dodala.
V súvislosti s prevenciou je podľa nej potrebné sa so všetkými mladými ľuďmi viac rozprávať. „Možno pri deťoch na spektre si to tak neuvedomujeme, riešime kopu iných vecí, ktoré bežní rodičia možno neriešia. Ale je dobré upozorniť na rôzne situácie. Aj na to, čo prežívajú blízki, ale aj aké je pre dieťa dôležité zabezpečiť si bezpečie, ak sa aj niekam rozhodne ísť. Že lepšie nájsť niekoho, komu sa môže zdôveriť, aby sa nedostalo zbytočne do nejakých rizikových situácií,“ dodala.
Polícia vo štvrtok pátrala po 16-ročnej Laure Lilien Domanskej, ktorá mala čakať matku doma, kým sa vráti z nemocnice. Keď matka prišla domov, dcéru nenašla, následne kontaktovala políciu. Do pátrania sa zapojil aj pohotovostný pátrací tím a dobrovoľníci. Polícia napokon dievča počas noci zo štvrtka na piatok vypátrala v Košiciach