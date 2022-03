Psychológovia v Nitre riešia strach z COVID-19 i konfliktu na Ukrajine

Nitra 4. marca (TASR) - V objekte polyfunkčnej budovy v tesnej blízkosti Fakultnej nemocnice Nitra začalo fungovať nové pracovisko ambulancie klinickej psychológie a psychoterapie. Ambulancia sa presťahovala z predchádzajúceho pracoviska na sídlisku Klokočina, kde už priestorovo nedokázala pokryť požiadavky pacientov. „Krivka nových pacientov išla významne smerom nahor. Mali sme veľa pacientov, no očakávame, že intenzívny nárast ešte len príde. Čakacia doba na prvovyšetrenie je približne tri mesiace, a to pracujeme od rána od siedmej až do večera,“ tvrdí psychologička Marta Zaťková.



V minulosti chodili k psychológom najmä ľudia v produktívnom veku, čo však dnes už neplatí. Podľa slov Zaťkovej vyhľadávajú pomoc dospelí i deti. Hovoria o neistote, nepohode, strate zmyslu života i neužitočnosti. „Denne máme u nás na recepcii približne 30 až 35 telefonátov. Problémom bol a je nový koronavírus, pridáva sa k tomu situácia na Ukrajine. Pandémia priniesla neistotu, no najmä strach,“ povedala Zaťková, ktorá podľa vlastných slov postupom času pozoruje aj nový fenomén. Rúška a respirátory priniesli nielen ochranu pred vírusom, ale i stratégiu skrývania si tváre. „Ochrana tváre dáva niektorým ľuďom pocit istoty. Chcú ostať izolovaní.“



Témou posledných dní je vojenský konflikt na Ukrajine. Podľa špecialistky sú najviac ohrození mladí ľudia s dobrou intelektovou kapacitou. „Najohrozenejší sú stredoškoláci a gymnazisti. Mladí ľudia sú múdri a uvedomujú si zložitosť tohto konfliktu. Život majú pred sebou a radi by ho zmenili. Vnímajú realitu omnoho citlivejšie ako dospelí,“ konštatuje Zaťková. Práve dianie na Ukrajine prinesie podľa jej názoru po pandémii ďalšiu prácu pre špecialistov z oblasti psychológie.