< sekcia Regióny
Publikácia Inšpiračka má pomôcť pedagógom pri environmentálnej výchove
Publikácia je voľne dostupná na webovej stránke TSK a slúži nielen školám v regióne, ale predovšetkým ako cenný zdroj pre všetkých záujemcov o environmentálnu osvetu.
Autor TASR
Trenčín 23. januára (TASR) - Poskytnúť pedagógom prehľadný, tematicky usporiadaný súbor overených materiálov a aktivít je hlavným cieľom novej príručky Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Inšpiračka. Určená je pre pedagógov všetkých stupňov škôl, zhromažďuje stovky praktických tipov, aktivít a odkazov na pracovné listy a metodické materiály pre environmentálnu výchovu. Informoval o tom Ivan Alexander Mikuš z komunikačného oddelenia Úradu TSK.
Publikácia „Inšpiračka - environmentálna výchova a vzdelávanie - tipy, inšpirácie, zdroje“ je praktickým návodom pre učiteľov všetkých stupňov škôl, ako efektívne a zaujímavo viesť deti k láske a ochrane prírody. Vydaním publikácie TSK napĺňa krajskú koncepciu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) do roku 2030.
Publikácia vznikla v spolupráci s renomovanými odbornými organizáciami ako Centrum environmentálnych aktivít (CEA), Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Zelená škola a Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Pokrýva 19 kľúčových oblastí. Jednotlivé kapitoly vedú pedagóga od základných tém, akými sú voda, ovzdušie, biodiverzita, odpady či pôda, cez metodickú podporu, príklady dobrých projektov až po legislatívu a užitočné digitálne nástroje.
„Veríme, že práve učitelia majú rozhodujúci vplyv na budúce generácie. Chceli sme im dať do rúk nástroj, ktorý ich podporí a inšpiruje v každodennom zápase o udržateľnú budúcnosť,” uviedla jej autorka a krajská odborníčka na EVVO Martina Kedrová.
Publikácia je voľne dostupná na webovej stránke TSK a slúži nielen školám v regióne, ale predovšetkým ako cenný zdroj pre všetkých záujemcov o environmentálnu osvetu.
Publikácia „Inšpiračka - environmentálna výchova a vzdelávanie - tipy, inšpirácie, zdroje“ je praktickým návodom pre učiteľov všetkých stupňov škôl, ako efektívne a zaujímavo viesť deti k láske a ochrane prírody. Vydaním publikácie TSK napĺňa krajskú koncepciu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO) do roku 2030.
Publikácia vznikla v spolupráci s renomovanými odbornými organizáciami ako Centrum environmentálnych aktivít (CEA), Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Zelená škola a Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Pokrýva 19 kľúčových oblastí. Jednotlivé kapitoly vedú pedagóga od základných tém, akými sú voda, ovzdušie, biodiverzita, odpady či pôda, cez metodickú podporu, príklady dobrých projektov až po legislatívu a užitočné digitálne nástroje.
„Veríme, že práve učitelia majú rozhodujúci vplyv na budúce generácie. Chceli sme im dať do rúk nástroj, ktorý ich podporí a inšpiruje v každodennom zápase o udržateľnú budúcnosť,” uviedla jej autorka a krajská odborníčka na EVVO Martina Kedrová.
Publikácia je voľne dostupná na webovej stránke TSK a slúži nielen školám v regióne, ale predovšetkým ako cenný zdroj pre všetkých záujemcov o environmentálnu osvetu.