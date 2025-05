Publikácia Kováči na Orave mapuje históriu i dnešok tradičného remesla

Dolný Kubín 20. mája (TASR) - Oravské kultúrne stredisko (OKS) spolu s autorkou Elenou Beňušovou v stredu (21. 5.) vydá novú publikáciu s názvom Kováči na Orave. Kniha mapuje remeslo nielen v minulosti, ale i dnes. Slávnostné uvedenie knihy bude pre širokú verejnosť o 17.00 h v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. TASR o tom informovala manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes z OKS Radka Hadová.



Dielo sa vyznačuje bohatým obsahom so zaujímavým vizuálnym prevedením. „Publikácia približuje podobu tradičného kováčskeho remesla na Orave z vybraných lokalít cez viaceré generácie zručných vyučených majstrov kováčov a podkúvačov, ale aj samoukov - náturistov, za obdobie posledných sto rokov,“ uviedla Beňušová.



Počas niekoľkých mesiacov autorka navštevovala žijúcich kováčov, ktorí ju previedli po svojich dielňach, pospomínali, porozprávali svoje príbehy a odkryli svoje životy zasvätené ohňu a železu. „Sprevádzal ju fotograf Filip Taufer, ktorý nasnímal kováčov pri práci. Zachytil nielen iskry z kováčskych ohnísk, ale aj z očí samotných kováčov zanietených pre toto ťažké remeslo,“ priblížila manažérka.



Na slávnostnom uvedení knihy nebude chýbať hudobný program. „Podujatie bude tiež doplnené o ukážku kováčskeho remesla, premietanie videa o kováčoch aj výstavu fotografií z putovania po vyhniach, ktoré sa síce do publikácie nedostali, no ostanú pamiatkou na prácu a život týchto výnimočných mužov - kováčov, ktorých práca bola tvrdá ako železo, ale ich odkaz pretrváva dlhšie než kov, s ktorým pracujú,“ dodala Hadová.



Ďalej doplnila, že prostriedky na zozbieranie podkladov, prípravu a základnú tlač knihy Kováči na Orave sa podarilo získať vďaka Fondu na podporu umenia.