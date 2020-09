Publikácia o B. Bystrici sa zameriava na potenciál i nevýhody regiónu

Banská Bystrica 27. septembra (TASR) – Kraj plný rozdielov a aj zaostávajúci región so skrytým potenciálom, ktorému bráni v raste dramatický pokles počtu obyvateľov. Na tieto témy sa zameriava publikácia Banskobystrický kraj: Kľúčová dynamika regionálneho rozvoja. Dielo je jedným z výstupov pôsobenia iniciatívy Catching-Up Regions na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Z publikácie vyplynulo, že potenciál vo viacerých odvetviach by mohli pozitívne ovplyvniť zahraničné investície, ale aj nastavenie regiónu na využitie svojich aktív a výhod. Všetky výsledné tvrdenia sú v publikácii podložené preskúmaním rozhodujúcich ukazovateľov, ale aj samotnou históriou Banskobystrického kraja. Pre záujemcov je dostupná v slovenskej verzii na stiahnutie online, rovnako je pripravená aj jej anglická mutácia.



„Aj napriek tomu, že Banskobystrický kraj je dnes druhým najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, stále si zachováva potenciál, ktorý mu v minulosti pomohol prosperovať,“ uviedla vedúca oddelenia Catching-Up Regions Úradu BBSK Janka Pálková. Ako dodala, úrad sa snaží situáciu zlepšiť aj prostredníctvom iniciatívy Catching-Up Regions, do ktorej sa zapojil v marci minulého roka. „Konkrétne ide o aktivity v oblasti školstva s orientáciou na trh práce, sociálnych a zdravotných služieb pre seniorov, prepájania súkromného sektora a výskumu, aj integrovaného a udržateľného dopravného systému,“ doplnila.



Z publikácie vyplýva, že región v blízkosti veľkých centier obchodu, ako sú Bratislava a Budapešť, ktorý má aj prírodné krásy, nevyzerá ako typický kandidát na zaostávanie. Aj napriek tomu má však dnes druhé najnižšie HDP na obyvateľa, druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti a druhé najnižšie mzdy na Slovensku.



Nevýhodou regiónu je podľa zistení expertov aj nedostatok veľkých miest. Napriek tomu, že BBSK je štvrtým najpriemyselnejším regiónom v krajine, chýba mu podpora, ktorú mestá regionálnej ekonomike zvyčajne prinášajú. Najväčšie mestá kraja sú totiž malé a chýbajú v ňom mestá strednej veľkosti.