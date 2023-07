Publikácia plná leteckých záberov prinesie iný pohľad na Horehronie

Brezno 16. júla (TASR) - Horehronská metropola Brezno a jeho okolie sú známe najmä prírodnou krásou či historickými pamiatkami a tie priblíži nová fotopublikácia, ktorú pripravuje letecká skupina Slovensko z neba z obce Kynceľová pri Banskej Bystrici. TASR o tom informovala Kristína Krupová zo spoločnosti CBS s tým, že kniha vyjde ešte tento rok.



Publikácia má vzbudiť záujem verejnosti nielen o Brezno a jeho okolie, ale poskytnúť čitateľovi možnosť pozrieť sa na región z vtáčej perspektívy. Priblíži rôzne turistické aktivity, historické pamiatky a zaujímavé miesta.



"Pre mňa je pohľad z lietadla na krajinu úplne normálny. Ale nezabudol som, aké to bolo jedinečné, keď som letel prvýkrát. Touto knihou chceme priniesť obyvateľom Horehronia jedinečný pohľad na krajinu, ktorú veľmi dobre poznajú, ale len zo zeme. Takto ju budú môcť uvidieť z neba. Táto časť Slovenska má skutočne obrovský potenciál na rozvoj turizmu, a tak k tomu chceme prispieť aj my. Kniha bude ďalším čriepkom do mozaiky, ktorou je najväčšia edícia leteckých kníh na svete - Slovensko z neba," konštatoval autor myšlienky, letecký fotograf a pilot Milan Paprčka s tým, že letecké pohľady na krajinu pomáhajú v rozvoji cestovného ruchu.



Okrem fotografií publikácia prinesie informácie o meste a obciach Horehronia, ako aj o vzdelávacích zariadeniach a spoločnostiach, ktoré dominujú regiónu.