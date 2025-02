Púchov je prvým slovenským mestom so zdieľanou dopytovou prepravou

Púchov 18. februára (TASR) - Zvýšiť dostupnosť dopravy v oblastiach s obmedzeným pokrytím verejnej dopravy a poskytnúť občanom komfortnú a ekologickú alternatívu cestovania je hlavným cieľom nového projektu zdieľanej dopravy mesta Púchov. Informovala o tom primátorka Katarína Heneková.



Projekt vznikol v spolupráci so spoločnosťou Citya mobility, ktorá funguje v Českej republike. V Púchove je mestská hromadná doprava zdarma už od roku 2022, radnica ju dotuje ročne sumou až 600.000 eur. Mesto hľadalo alternatívu, ktorá by pomohla znížiť náklady na prevádzku autobusov.



"Alternatíva využívania zdieľanej dopytovej prepravy sa nám zdala unikátna aj vďaka využitiu smart technológií. Teší ma, že mesto Púchov bolo vybrané ako prvé na Slovensku na zavedenie tohto pilotného systému. Verím, že to bude prínosom pre Púchov a možno aj pre celý región. Zdieľanú dopravu plánujeme rozšíriť aj do okolitých obcí," zdôraznil primátorka.



Podľa riaditeľa spoločnosti Citya mobility Dominika Janíka je princípom zdieľanej verejnej prepravy využitie algoritmov na plánovanie cestovných poriadkov dynamicky a flexibilne. Podstatou je dostať vozidlo tam, kam je potrebné a aby "pozbieralo" čo najviac ľudí. V prvej fáze si ho môžu Púchovčania objednávať telefonicky, aktuálne finišuje aj tvorba mobilnej aplikácie.



"To je podstatný rozdiel medzi klasickou fixnou linkou, ktorá jazdí často poloprázdna, alebo taxíkom jazdiacim s jedným cestujúcim," doplnil Janík s tým, že v Českej republike funguje tento spôsob zdieľanej prepravy v 11 mestách.



Počas prvých troch týždňov bude zdieľaná preprava zdarma, neskôr sa spoplatní. Osemmiestny minibus bude v skúšobnej prevádzke k dispozícii počas pracovných dní od 7.00 do 17.00 h. Nebude fixovaný na pevné zastávky, cestujúcich vyzdvihne na virtuálnych zastávkach podľa požiadaviek.



Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity Miloš Poliak si myslí, že zdieľaná preprava má potenciál zlepšiť dopravnú obslužnosť mesta Púchov. "Mestská hromadná doprava je ekonomicky stále náročnejšia, počet cestujúcich vo veľkých autobusoch klesá. Práve takáto služba priblíži zastávku napríklad dôchodcom či deťom a zdravotne postihnutým. Má tiež potenciál znížiť náklady mesta," doplnil Poliak.