Púchov chce stavať novú športovú halu

Púchov 2. júla (TASR) - Púchovská radnica plánuje v horizonte dvoch rokov vybudovať novú športovú halu. Na projekt za 2,5 milióna eur bude môcť využiť vládnu dotáciu, ktorá bola samospráve schválená na stredajšom výjazdovom zasadnutí vlády v Púchove. Primátorka Katarína Heneková pre TASR ozrejmila, že halu chcú postaviť na okraji mesta v časti Samoty-Potôčky.



Hala by mala vyrásť na pozemku Slovenského pozemkového fondu, ktorý už podľa Henekovej dal súhlas na jeho využitie. „Pôvodný projekt výstavby športovej haly sme prerobili pre toto nové územie. Aktuálne mám na realizáciu projektu podporu mestského zastupiteľstva s tým, že budeme hľadať finančnú podporu z externých zdrojov, či už z Fondu na podporu športu alebo iných výziev,“ poznamenala Heneková.



Podľa jej slov je potreba vybudovania ďalšej športovej haly v Púchove veľmi akútna, keďže mesto disponuje iba jednou športovou halou. „Tá však nespĺňa kritériá na prevádzkovanie florbalu či iných druhov športu, po ktorých je v meste veľký dopyt,“ skonštatovala Heneková.



Uznesenie vlády hovorí o dotačnej podpore do 300.000 eur, pričom tá sa týka nielen výstavby haly, ale aj rekonštrukcie športového areálu Základnej školy J. A. Komenského. „Je to najstaršia škola v meste a určite si revitalizáciu areálu zaslúži. Aj v tomto prípade chceme v prvom rade využiť Fond na podporu športu a pokiaľ nám budú chýbať peniaze, plánujeme využiť dotačnú podporu zo strany vlády,“ dodala púchovská primátorka.