O kreslo primátora Púchova sa uchádza i Miroslav Faktor

Púchov 27. septembra (TASR) – O kreslo primátora Púchova sa v novembrových komunálnych voľbách bude uchádzať i 58-ročný podnikateľ Miroslav Faktor. Kandiduje ako nezávislý.



„Od ľudí som často počúval, že by to chcelo primátora, ktorý bude mať bližšie k ľuďom, ktorý sa bude s Púchovčanmi stretávať a hovoriť o ich problémoch. Rozhodnutie, že sa zapojím do verejného života, padlo najmä z tohto dôvodu,“ uviedol Faktor.



Ako dodal, svoju kampaň stavia na tom, že je každý deň v uliciach Púchova a v kontakte s jeho obyvateľmi. „Mám roky praxe s riadením a vedením ľudí. Naučil som sa, že im treba nielen nariaďovať, ale v prvom rade sa s nimi rozprávať, počúvať ich a motivovať, aby zo seba každý dostal to najlepšie, mohol sa rozvíjať, rásť a bol so sebou spokojný. Toto je podľa mňa dôležité nielen v podnikaní, ale aj v riadení mesta,“ doplnil.



Mestská volebná komisia za kandidátov na primátora Púchova zaregistrovala okrem Faktora aj 56-ročného konateľa obchodnej spoločnosti Michala Bizoňa, 51-ročného právnika Pavla Crkoňa, 43-ročnú vedúcu oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam Katarínu Henekovú, 42-ročného manažéra kultúry a viceprimátora Romana Hvizdáka.



O primátorské kreslo majú záujem aj 61-ročná dôchodkyňa Irena Kováčiková, 58-ročný riaditeľ gymnázia Miroslav Kubičár, 51-ročný manažér a exprimátor Marián Michalec a 38-ročný robotník a asistent poslanca NR SR Marián Mišún. S výnimkou Mišúna, ktorý kandiduje za ĽSNS, sú všetci ostatní kandidáti nezávislí.