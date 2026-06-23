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Púchov spustí od nového školského roka projekt diétneho stravovania
Stravu bude pripravovať podľa schválených noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva SR.
Autor TASR
Púchov 23. júna (TASR) - Mesto Púchov spustí od nového školského roka pilotný projekt stravovania žiakov základných škôl. Určený je pre deti so špecifickými stravovacími potrebami. Informovala o tom referentka pre komunikáciu púchovskej radnice Vanesa Čuriková.
Nové zariadenie na prípravu diétnej stravy pribudlo na Základnej škole (ZŠ) Gorazdova. Na realizáciu projektu vybrali ZŠ Gorazdova najmä z dôvodu priestorových možností kuchyne. Takáto špeciálna kuchyňa musí spĺňať prísne kritériá. V kuchyni preto vznikol samostatný priestor s indukčným varičom, multifunkčnou panvicou a konvektomatom.
Stravu bude pripravovať podľa schválených noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva SR. Ide o tri druhy diét - bezlepkovú, diabetickú, šetriacu.
„Pilotná prevádzka bude spustená v novom školskom roku 2026/2027 od 1. septembra 2026 a určená bude pre žiakov základných škôl v meste Púchov. Pre jednotlivé školy bude tiež zabezpečený rozvoz jedál. Investícia bola financovaná z rozpočtu mesta vo výške viac ako 24.000 eur,“ doplnila Čuriková.
Po vyhodnotení projektu plánuje mesto v budúcnosti rozšíriť diétne stravovanie aj do materských škôl a ďalších školských zariadení.
Nové zariadenie na prípravu diétnej stravy pribudlo na Základnej škole (ZŠ) Gorazdova. Na realizáciu projektu vybrali ZŠ Gorazdova najmä z dôvodu priestorových možností kuchyne. Takáto špeciálna kuchyňa musí spĺňať prísne kritériá. V kuchyni preto vznikol samostatný priestor s indukčným varičom, multifunkčnou panvicou a konvektomatom.
Stravu bude pripravovať podľa schválených noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva SR. Ide o tri druhy diét - bezlepkovú, diabetickú, šetriacu.
„Pilotná prevádzka bude spustená v novom školskom roku 2026/2027 od 1. septembra 2026 a určená bude pre žiakov základných škôl v meste Púchov. Pre jednotlivé školy bude tiež zabezpečený rozvoz jedál. Investícia bola financovaná z rozpočtu mesta vo výške viac ako 24.000 eur,“ doplnila Čuriková.
Po vyhodnotení projektu plánuje mesto v budúcnosti rozšíriť diétne stravovanie aj do materských škôl a ďalších školských zariadení.