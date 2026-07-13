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Púchov súšťa petíciu proti rušeniu zastavovania expresov Tatran
Púchovská primátorka upozornila, že pri absencii diaľkovej autobusovej dopravy je železničná doprava nosným druhom prepravy pre obyvateľov Púchova.
Autor TASR
Púchov 13. júla (TASR) - Púchovská radnica iniciovala petíciu za zachovanie zastavovania expresných vlakov Tatran v železničnej stanici Púchov. Ako na pondelkovom tlačovom brífingu informovala primátorka mesta Katarína Heneková, samospráva tak reaguje na avizovaný nový grafikon vlakovej dopravy, ktorý má nadobudnúť účinnosť v decembri. Mesto svoje výhrady už adresovalo Ministerstvu dopravy SR a požiadalo o prehodnotenie navrhovaných zmien.
Púchovská primátorka upozornila, že pri absencii diaľkovej autobusovej dopravy je železničná doprava nosným druhom prepravy pre obyvateľov Púchova. „Nesúhlasíme s tým, aby bolo mesto Púchov vynechané zo zastavovania expresných vlakov Tatran. Za niekoľko desiatok rokov to tu nebolo, aby sa nebolo možné z Púchova a z tohto regiónu dostať priamo na východ Slovenska,“ zdôraznila Heneková.
Predseda Združenia obcí Mikroregión Púchov a starosta Beluše Ján Prekop považuje vynechanie púchovskej železničnej stanice zo zastávok expresných vlakov za zlé riešenie. „Nesúhlasíme s takýmto riešením. Púchov je železničná križovatka smerom do Českej republiky, a to nielen pre pracovné príležitosti, ale aj pre študentov a mladých ľudí, ktorí tam študujú,“ skonštatoval Prekop.
Hovorkyňa Ministerstva dopravy SR Petra Poláčiková v reakcii pre TASR podotkla, že dôvodom navrhovanej úpravy je zrýchlenie spojenia medzi Bratislavou a Košicami, pričom cestovný čas by sa mal skrátiť o 26 minút. „Ak majú byť diaľkové vlaky konkurencieschopné a atraktívne, môžu zastavovať len na obmedzenom množstve zastávok. Ak totiž tieto vlaky zastavujú príliš často, stávajú sa pomalšími a strácajú možnosť využiť plný potenciál trate a jazdiť na nej rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu,“ uviedla Poláčiková.
Podľa jej slov sa obyvatelia Púchova nemusia báť, že prídu o spojenie s Bratislavou a Košicami. „Namiesto expresov ich obslúžia obnovené rýchliky na trase Bratislava - Žilina, ktoré počas modernizácie železničného uzla Žilina dočasne končili v Púchove. Nové spojenie bude premávať v hodinovom intervale. Pri cestách smerom na západ Slovenska sa pre cestujúcich prakticky nič nemení. Pri cestách na východ bude potrebné prestúpiť v Žiline, pričom prestupné časy sú nastavené tak, aby cestujúci nestratili prakticky žiadny čas,“ dodala Poláčiková.
Petíciu za zachovanie zastavovania vlakov kategórie Expres v Púchove podpísalo doteraz takmer 3400 ľudí. Primátorka Heneková avizovala, že po tohtotýždňovom zozbieraní podpisových hárkov z obcí Púchovského okresu sa chystá doručiť petíciu aj s pripomienkami ku grafikonu na Ministerstvo dopravy SR v priebehu budúceho týždňa.
Púchovská primátorka upozornila, že pri absencii diaľkovej autobusovej dopravy je železničná doprava nosným druhom prepravy pre obyvateľov Púchova. „Nesúhlasíme s tým, aby bolo mesto Púchov vynechané zo zastavovania expresných vlakov Tatran. Za niekoľko desiatok rokov to tu nebolo, aby sa nebolo možné z Púchova a z tohto regiónu dostať priamo na východ Slovenska,“ zdôraznila Heneková.
Predseda Združenia obcí Mikroregión Púchov a starosta Beluše Ján Prekop považuje vynechanie púchovskej železničnej stanice zo zastávok expresných vlakov za zlé riešenie. „Nesúhlasíme s takýmto riešením. Púchov je železničná križovatka smerom do Českej republiky, a to nielen pre pracovné príležitosti, ale aj pre študentov a mladých ľudí, ktorí tam študujú,“ skonštatoval Prekop.
Hovorkyňa Ministerstva dopravy SR Petra Poláčiková v reakcii pre TASR podotkla, že dôvodom navrhovanej úpravy je zrýchlenie spojenia medzi Bratislavou a Košicami, pričom cestovný čas by sa mal skrátiť o 26 minút. „Ak majú byť diaľkové vlaky konkurencieschopné a atraktívne, môžu zastavovať len na obmedzenom množstve zastávok. Ak totiž tieto vlaky zastavujú príliš často, stávajú sa pomalšími a strácajú možnosť využiť plný potenciál trate a jazdiť na nej rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu,“ uviedla Poláčiková.
Podľa jej slov sa obyvatelia Púchova nemusia báť, že prídu o spojenie s Bratislavou a Košicami. „Namiesto expresov ich obslúžia obnovené rýchliky na trase Bratislava - Žilina, ktoré počas modernizácie železničného uzla Žilina dočasne končili v Púchove. Nové spojenie bude premávať v hodinovom intervale. Pri cestách smerom na západ Slovenska sa pre cestujúcich prakticky nič nemení. Pri cestách na východ bude potrebné prestúpiť v Žiline, pričom prestupné časy sú nastavené tak, aby cestujúci nestratili prakticky žiadny čas,“ dodala Poláčiková.
Petíciu za zachovanie zastavovania vlakov kategórie Expres v Púchove podpísalo doteraz takmer 3400 ľudí. Primátorka Heneková avizovala, že po tohtotýždňovom zozbieraní podpisových hárkov z obcí Púchovského okresu sa chystá doručiť petíciu aj s pripomienkami ku grafikonu na Ministerstvo dopravy SR v priebehu budúceho týždňa.