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Púchov súšťa petíciu proti rušeniu zastavovania expresov Tatran

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Na snímke primátorka Púchova Katarína Heneková na pondelkovom tlačovom brífingu priblížila dôvody spustenia petície za zachovanie zastavovania expresných vlakov v púchovskej železničnej stanici. Foto: TASR - Radoslav Varga

Púchovská primátorka upozornila, že pri absencii diaľkovej autobusovej dopravy je železničná doprava nosným druhom prepravy pre obyvateľov Púchova.

Autor TASR
Púchov 13. júla (TASR) - Púchovská radnica iniciovala petíciu za zachovanie zastavovania expresných vlakov Tatran v železničnej stanici Púchov. Ako na pondelkovom tlačovom brífingu informovala primátorka mesta Katarína Heneková, samospráva tak reaguje na avizovaný nový grafikon vlakovej dopravy, ktorý má nadobudnúť účinnosť v decembri. Mesto svoje výhrady už adresovalo Ministerstvu dopravy SR a požiadalo o prehodnotenie navrhovaných zmien.

Púchovská primátorka upozornila, že pri absencii diaľkovej autobusovej dopravy je železničná doprava nosným druhom prepravy pre obyvateľov Púchova. „Nesúhlasíme s tým, aby bolo mesto Púchov vynechané zo zastavovania expresných vlakov Tatran. Za niekoľko desiatok rokov to tu nebolo, aby sa nebolo možné z Púchova a z tohto regiónu dostať priamo na východ Slovenska,“ zdôraznila Heneková.

Na snímke vlak Ex Tatran z Košíc do Bratislavy zastavil v pondelok na železničnej stanici Púchov.
Foto: TASR - Radoslav Varga


Predseda Združenia obcí Mikroregión Púchov a starosta Beluše Ján Prekop považuje vynechanie púchovskej železničnej stanice zo zastávok expresných vlakov za zlé riešenie. „Nesúhlasíme s takýmto riešením. Púchov je železničná križovatka smerom do Českej republiky, a to nielen pre pracovné príležitosti, ale aj pre študentov a mladých ľudí, ktorí tam študujú,“ skonštatoval Prekop.

Hovorkyňa Ministerstva dopravy SR Petra Poláčiková v reakcii pre TASR podotkla, že dôvodom navrhovanej úpravy je zrýchlenie spojenia medzi Bratislavou a Košicami, pričom cestovný čas by sa mal skrátiť o 26 minút. „Ak majú byť diaľkové vlaky konkurencieschopné a atraktívne, môžu zastavovať len na obmedzenom množstve zastávok. Ak totiž tieto vlaky zastavujú príliš často, stávajú sa pomalšími a strácajú možnosť využiť plný potenciál trate a jazdiť na nej rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu,“ uviedla Poláčiková.

Podľa jej slov sa obyvatelia Púchova nemusia báť, že prídu o spojenie s Bratislavou a Košicami. „Namiesto expresov ich obslúžia obnovené rýchliky na trase Bratislava - Žilina, ktoré počas modernizácie železničného uzla Žilina dočasne končili v Púchove. Nové spojenie bude premávať v hodinovom intervale. Pri cestách smerom na západ Slovenska sa pre cestujúcich prakticky nič nemení. Pri cestách na východ bude potrebné prestúpiť v Žiline, pričom prestupné časy sú nastavené tak, aby cestujúci nestratili prakticky žiadny čas,“ dodala Poláčiková.

Petíciu za zachovanie zastavovania vlakov kategórie Expres v Púchove podpísalo doteraz takmer 3400 ľudí. Primátorka Heneková avizovala, že po tohtotýždňovom zozbieraní podpisových hárkov z obcí Púchovského okresu sa chystá doručiť petíciu aj s pripomienkami ku grafikonu na Ministerstvo dopravy SR v priebehu budúceho týždňa.
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