V Základnej škole Mládežnícka v Púchove zavreli tri triedy

Púchov 8. septembra (TASR) – V púchovskej Základnej škole Mládežnícka zavreli na pokyn hygienikov od utorka až do odvolania tri triedy. Dôvodom je podozrenie na ochorenie COVID-19. Škola o tom informovala na svojom profile na sociálnej sieti.



Izolovaní budú aj všetci pedagogickí zamestnanci školy, ktorí boli v úzkom kontakte s konkrétnymi podozrivými žiakmi počas vyučovania v triedach. V týchto triedach sa prechádza na dištančnú formu vzdelávania až do doby opätovného otvorenia tried podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva.



„Preventívne budú všetci učitelia posielať úlohy všetkým žiakom dištančne, aj keď žiaci prezenčnej formy okrem žiakov zatvorených tried ich budú vypracovávať v škole,“ informuje škola na sociálnej sieti.