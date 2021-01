Záujem ľudí v Púchove o testovanie bol dopoludnia oproti sobote menší

Púchov 10. januára (TASR) - Záujem o regionálne antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v Púchove bol v nedeľu do 12.00 h v porovnaní so sobotňajším (9. 1.) dopoludním približne o polovicu menší. Celkový počet otestovaných ľudí v meste za sobotu a nedeľňajšie dopoludnie je 3525, pozitívny test malo 38 z nich. Miera pozitivity dosiahla 1,07 percenta. TASR o tom informovala Laura Krošláková zo sekretariátu Mestského úradu v Púchove.



"Celkovo za okres Púchov využilo v sobotu a nedeľu dopoludnia možnosť otestovať sa 8538 záujemcov, z ktorých bolo pozitívne otestovaných 89. Miera pozitivity za celý okres predstavuje hodnotu 1,04 percenta," doplnila primátorka Púchova Katarína Heneková.



Nedeľu využilo na pretestovanie množstvo cezpoľných. Asi jedna tretina z pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 boli podľa Henekovej obyvatelia z okresov mimo Púchova.



V meste Púchov a v ďalších vybraných obciach okresu v nedeľu pokračuje celoplošné testovanie na nový koronavírus. Je to dobrovoľné a bezplatné. Púchovská radnica zriadila v meste 11 odberových miest. Testovanie trvá celý víkend v čase od 8.00 do 20.00 h. Okrem okresného mesta sa v nedeľu testuje aj v obciach Dohňany, Lysá pod Makytou, Beluša, Streženice, Lednické Rovne, Dolná Breznica a Nimnica.