Púchovskí poslanci odmietli ponuku kraja na prevzatie NsP P. Bystrica

Púchov 17. októbra (TASR) - Púchovské mestské zastupiteľstvo neprijalo ponuku Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na prevzatie ďalšieho prevádzkovania nemocnice s poliklinikou (NsP) Považská Bystrica ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za podmienok uvedených v uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v septembri. Radnica o tom informovala na svojej webovej stránke.



"Mesto Púchov ponuku odmietlo z dôvodu, že kompetencie poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti na tejto úrovni patria vyššiemu územnému celku alebo štátu a nie orgánom miestnej územnej samosprávy, ktorými sú mestá a obce. Takáto prevádzka by predstavovala obrovskú finančnú a organizačnú záťaž pre mesto," informuje mesto.



Riadenie zdravotníckych zariadení na tejto úrovni je podľa púchovskej radnice náročná úloha, mestá a obce nemajú dostatočné zdroje ani kapacity na to, aby mohli efektívne zabezpečiť fungovanie zdravotníckych zariadení.



TSK za desať rokov investoval do rozvoja nemocníc 60 miliónov eur. Udržateľnosť zdravotnej starostlivosti by si vyžadovala ďalšie investície zo zdrojov TSK, čo je v súčasnej ekonomickej situácii bez ohrozenia udržateľnosti financovania ostatných kompetenčných oblastí kraja nemožné.



Z troch krajských nemocníc dosahuje zisk iba nemocnica s poliklinikou Myjava. NsP Považská Bystrica sa aj po oddlžení vo výške 44 miliónov eur od roku 2018 naďalej zadlžuje. Kumulovaný dlh do konca minulého roka presiahol 13 miliónov eur a hospodársky výsledok za rok 2023 predstavuje stratu 1,87 milióna eur. NsP Prievidza mala napriek takmer 50-miliónovému oddlženiu ku koncu minulého roka záväzky vo výške viac ako 22,5 milióna eur. Minulý rok skončila nemocnica v strate vo výške 6,2 milióna eur.