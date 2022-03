Pustnúca poliklinika v Prievidzi sa zmení na byty

Prievidza 29. marca (TASR) - Pustnúce budovy bývalej polikliniky na sídlisku Píly v Prievidzi sa zmenia na byty a parkovacie miesta. So zámerom prišiel súkromný investor, ktorý získa objekt do svojho vlastníctva prostredníctvom zámeny pozemku s doplatením. Zámenu majetku schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (28. 3.).



"Mestské zastupiteľstvo podporilo zámer zámeny majetku, ktorým sme vyriešili viacero problémov v meste. Najzásadnejší bol problém polikliniky, jej chátrania, pričom sa tam zdržiavali neprispôsobiví obyvatelia," povedala primátorka Katarína Macháčková.



Objekt bývalej polikliniky podľa nej nadobudne súkromný vlastník, ktorý sa tam zaviazal vybudovať byty a k nim adekvátny počet parkovacích miest.



"Samospráva zamení objekt s pozemkom s verejnou zeleňou na sídlisku Zapotôčky v hodnote približne 100.000 eur, na ktorom by sa mohlo v budúcnosti stavať a je vo vlastníctve investora. Ten ešte doplatí rozdiel medzi nehnuteľnosťami. Spolu ide o sumu takmer 700.000 eur, aj po ekonomickej stránke je to tak pre mesto výhodné," priblížila primátorka.



Mesto bude o využití nadobudnutého pozemku podľa nej uvažovať, obyvatelia sa tak nebudú môcť obávať, že im tam postavia pohostinstvo.



Investor by mal pristúpiť k rekonštrukcii polikliniky po zabezpečení všetkých potrebných projektov a povolení. Macháčková deklarovala, že mu bude mesto nápomocné.



Budovy bývalej polikliniky získalo mesto do svojho vlastníctva minulý rok prostredníctvom zámeny majetku s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK). Na odpredaj objektu vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž, tá nebola úspešná. O odpredaj polikliniky sa neúspešne pokúšal v minulosti i TSK.