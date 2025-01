Pustý hrad chce Zvolen pretvoriť na cieľ kultúrneho turizmu

Zvolen 2. januára (TASR) - Mesto Zvolen má pripravený projekt, ktorý pretvorí Pustý hrad na plnohodnotný cieľ kultúrneho turizmu. Bude to so zázemím a službami, ktoré pri ňom doteraz chýbali. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta.



Dodala, že obnovia hradný palác na Hornom hrade. Bude mať strechu a vytvoria v ňom expozíciu o archeologickom a historickom výskume hradu a jeho obnove. "Súčasťou projektu je tiež dokončenie obnovy veže Dolného hradu, ktorej interiér bude slúžiť aj ako miesto pre komorné koncerty," objasnila. Lákadlom pre návštevníkov bude podľa nej aj rekonštrukcia peňazokazeckej a kovolejárskej dielne na Hornom hrade či vybudovanie informačného centra pri hlavnej vstupnej bráne.



Ako ďalej uviedla, začiatkom tohto roka mesto plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác na hrade. Zároveň chce podať žiadosť o nenávratné finančné prostriedky z ministerstva investícií z Programu Slovensko. "S prácami na hrade by chcelo mesto začať v lete," priblížila.



Primátor Zvolena Vladimír Maňka doplnil, že pripravený projekt je v hodnote 1,3 milióna eur. Verí, že v priebehu dvoch rokov bude celý hotový. Odrážať by mal minulosť, využiť tak chcú materiály ako drevo a kameň.



Pustý hrad nad Zvolenom je národná kultúrna pamiatka a významná historická lokalita. Je súčasťou tematickej kultúrnej trasy Pohronská hradná cesta. Primátor poznamenal, že jeho návštevnosť rastie a keď ukončia investíciu, bude podľa neho ešte vyššia.



Spolu s ním patrí k vyhľadávaným miestam vo Zvolene aj Borova hora. Spomenul, že aj toto miesto plánujú tento rok obnoviť vďaka európskym fondom. Areál chce mesto premeniť na moderné oddychové miesto, plniť by malo úlohou malého parku. Pribudnúť majú aj lavičky, verejné osvetlenie a vyhliadková terasa. "Verím, že to pritiahne ľudí, keďže blízko je aj arborétum, kde sú rôzne druhy rastlín a stromov," povedal s tým, že patrí medzi jedinečné pracoviská svojho druhu na Slovensku.