Pustý hrad chcú zatraktívniť a ešte viac otvoriť návštevníkom

Zvolen 1. augusta (TASR) - O finančnú podporu z eurofondov vo výške 1,7 milióna eur sa bude uchádzať mesto Zvolen s projektmi na obnovu a zatraktívnenie Pustého hradu. Pre TASR to uviedol vedúci výskumu na Pustom hrade Ján Beljak.



"O eurofondy sa bude uchádzať mesto Zvolen v rámci Integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Programu Slovensko," uviedol Beljak.



Investíciou by sa podľa neho mal hrad ešte viac otvoriť návštevníkom, poskytnúť im priestor na kultúrne vyžitie a stretávanie. Budovať sa tam majú menšie stavby v duchu zachovania cenného územia.



Vedľa pódia pri vstupe na hrad by malo vzniknúť zázemie pre účinkujúcich a tiež nové toalety pre verejnosť. Objekt by mal byť napojený na fotovoltaické panely.



Celkom nové bude aj infocentrum, plánované na juh od východnej bašty. Budú tam aj miestnosti určené ako zázemie pre archeológov. V projekte sa počíta aj s využívaním interiéru kráľovskej obytnej veže na komorné kultúrne podujatia.



Na hrade by mala vzniknúť aj kovolejárska dielňa ako pripomienka minulosti. Takáto dielňa sa totiž na základe archeologických výskumov na hrade pravdepodobne aj nachádzala.



Súčasťou obnovy bude tiež rekonštrukcia lesnej cesty v podhradí v smere na Červený medokýš a revitalizácia okolia minerálneho prameňa.