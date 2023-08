Pustý hrad pri Zvolene ožil reprodukciou kráľovskej svadby z roku 1247

Zvolen 26. augusta (TASR) – Niekoľko stoviek ľudí si prišlo v sobotu na Pustý hrad nad Zvolenom pozrieť reprodukciu kráľovskej svadby, ktorá sa na tomto mieste uskutočnila v roku 1247. Súčasťou štvrtého ročníka podujatia bol aj kráľovský sprievod, ukážky stredovekého života, divadelné vystúpenia či ďalšie sprievodné aktivity. Pre TASR to uviedla riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Hlavným bodom podujatia bola krátko popoludní reprodukcia kráľovskej svadby z roku 1247. Na Pustom hrade si vtedy Konštancia, dcéra Bela IV., zobrala za manžela Leva, syna haličského kniežaťa Danila. Samotnej svadbe predchádzal aj slávnostný kráľovský sprievod, súčasťou celodenného podujatia boli i ďalšie predstavenia a sprievodné aktivity.



"Sú tu tvorivé dielne, lukostrelci, sokoliari či stánok alchymistu. Každý rok prichádzame s nejakou novinkou, v minulosti sme tu mali napríklad rytiersky súboj, dnes tu máme živý šach," priblížila Jóbová. Ako dodala, na príprave podujatia sa tento rok podieľala takmer stovka priaznivcov stredoveku združených v rôznych rytierskych, šermiarskych a historických spolkoch zo Slovenska i Česka.



Samotná kráľovská svadba bola podľa vedúceho archeologického výskumu na Pustom hrade Jána Beljaka mimoriadne dôležitá udalosť. "Nebola to len svadba, bola to aj politická udalosť. Počas takýchto svadieb sa vymieňali vojnoví zajatci, dohadovali sa politické zmluvy. Na takejto svadbe sa zúčastňovalo niekoľko stoviek ľudí z kráľovských dvorov i cirkevní hodnostári," uviedol Beljak.



Kráľovská svadba na Pustom hrade patrí k najobľúbenejším podujatiam v Banskobystrickom kraji, každoročne ho navštívi niekoľko stoviek ľudí. Reprodukcia svadby sa prvýkrát konala po viac ako 750 v roku 2020, keď na Pustý hrad zavítala približne tisícka návštevníkov.