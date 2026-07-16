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Púť na Skalke pri Trenčíne prinesie obmedzenia dopravy
Polícia vodičov žiada, aby rešpektovali jej pokyny a dočasné dopravné značenie, jazdili opatrne a počítali s možným zdržaním.
Autor TASR
Skalka nad Váhom 16. júla (TASR) - Púť na Skalke pri Trenčíne prinesie obmedzenia dopravy. Pre konanie podujatia počas soboty (18. 7.) a nedele (19. 7.) úplne uzatvoria cestu II/507 v úseku Zamarovce - Skalka nad Váhom v okrese Trenčín. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Úplná uzávera cesty bude v sobotu od 17.00 h do nedele do 1.00 h a v nedeľu od 7.00 h do 15.00 h. „Obchádzková trasa bude v smere z Trenčína do Nemšovej z cesty II/507 z ulice Vlárska odklonená na cestu III/1881 na ulicu Istebnícka, cez obec Hrabovka a následne na cestu III/1882 smerom na obec Skalka nad Váhom. Odtiaľ bude pokračovať späť na cestu II/507 smerom na Nemšovú,“ uviedla Klenková.
V smere zo Skalky nad Váhom do Trenčína bude obchádzková trasa podľa nej viesť rovnakými cestami v opačnom smere.
„Počas konania podujatia budú priamo na mieste dopravní a poriadkoví policajti. Dopravní policajti budú usmerňovať premávku a dohliadať na jej bezpečnosť a plynulosť a predchádzať vzniku dopravných komplikácií. Poriadkoví policajti budú dohliadať na verejný poriadok a bezpečný priebeh podujatia,“ priblížila Klenková.
Polícia vodičov žiada, aby rešpektovali jej pokyny a dočasné dopravné značenie, jazdili opatrne a počítali s možným zdržaním.
Úplná uzávera cesty bude v sobotu od 17.00 h do nedele do 1.00 h a v nedeľu od 7.00 h do 15.00 h. „Obchádzková trasa bude v smere z Trenčína do Nemšovej z cesty II/507 z ulice Vlárska odklonená na cestu III/1881 na ulicu Istebnícka, cez obec Hrabovka a následne na cestu III/1882 smerom na obec Skalka nad Váhom. Odtiaľ bude pokračovať späť na cestu II/507 smerom na Nemšovú,“ uviedla Klenková.
V smere zo Skalky nad Váhom do Trenčína bude obchádzková trasa podľa nej viesť rovnakými cestami v opačnom smere.
„Počas konania podujatia budú priamo na mieste dopravní a poriadkoví policajti. Dopravní policajti budú usmerňovať premávku a dohliadať na jej bezpečnosť a plynulosť a predchádzať vzniku dopravných komplikácií. Poriadkoví policajti budú dohliadať na verejný poriadok a bezpečný priebeh podujatia,“ priblížila Klenková.
Polícia vodičov žiada, aby rešpektovali jej pokyny a dočasné dopravné značenie, jazdili opatrne a počítali s možným zdržaním.