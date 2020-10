Púte do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne v októbri nebudú

Šaštín-Stráže 6. októbra (TASR) - Púte v Národnej svätyni, Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, ktoré boli plánované na október, sa neuskutočnia. Informovala o tom webová stránka bazilika.sk.



Putovanie v Šaštíne je obmedzené počas trvania výnimočného stavu súvisiaceho so šírením ochorenia COVID-19. "Obmedzenie maximálneho počtu osôb zhromaždených v rovnakom čase na slávení bohoslužieb na 50 výrazne zasiahlo do pripravovaných púti v Národnej svätyni," informuje portál.



Zrušené boli Púť ružencových bratstiev (3. 10.), Púť za svetlom radosti (10. 10.), Púť abstinentov (17. 10.), Púť spoločenstva Modlitby za kňazov (24. 10.) a na neurčito bolo prenesené putovanie relikvie sv. Jána Máriu Vianneyho, ktoré sa malo uskutočniť v nedeľu 25. októbra.



Putovanie do Šaštína už nahlásených skupín pútnikov do 50 osôb sa môže uskutočniť.