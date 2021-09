Pútnici na košickej Lokomotíve vnímajú návštevu pápeža ako povzbudenie

Košice 14. septembra (TASR) – Návštevu pápeža Františka na Slovensku aj jeho utorkové stretnutie s mladými vnímajú oslovení pútnici, ktorí prišli na košický štadión Lokomotíva, aj ako povzbudenie. Oceňujú jeho ľudskosť i snahu prihovárať sa mládeži.



„Myslím, že návšteva Svätého Otca je pre nás veľké povzbudenie. Žijem svoju vieru aktívne, a tak sa teším, že sem prišiel povzbudiť nás. Už aj z príhovorov, ktoré mal inde, vidieť, že Slovákov má rád,“ uviedla pre TASR pútnička Veronika, ktorá pochádza zo Starej Ľubovne. Pápeža už osobne zažila na Svetových dňoch mládeže v Krakove. „Teším sa na jeho spontánnosť a na to, že možno nepôjde úplne podľa nejakých očakávaných štandardov,“ dodala.



Niektorí pútnici prišli na podujatie do Košíc až z Bratislavy. „Chceli sme zažiť to stretnutie s pápežom spolu s mládežou, keďže sme v takomto veku. Celkovo je pre nás inšpiráciou, správaním, tým, aký je. Tešíme sa na to, aké bude to stretnutie, ako bude prebiehať aj celkový program, vyzerá zaujímavo,“ povedala pútnička Adriana. „Sme zvedavé a tešíme sa na to, čo povie mládeži,“ dodala jej kamarátka Lucia.



Na posolstvo od hlavy katolíckej cirkvi sa teší aj Adam zo Slovenskej Vsi v okrese Kežmarok. „Prišli sme si vypočuť slová pápeža Františka, čo nám mladým povie, odkáže. Je ľudský, snaží sa celkovo hovoriť k ľuďom aj s mladými,“ povedal.



Do organizácie podujatia sa zapojili aj mnohí dobrovoľníci. „Je tu Svätý otec, čiže pre mňa to bola veľká česť slúžiť, byť tu priamo aj s ľuďmi, ktorí to pripravujú, a byť účastná príhovoru a celej akcie,“ uviedla Magdaléna z Košíc.



Dobrovoľníčku Sáru z Budimíra motivovala najmä atmosféra podujatia s tisícmi mladých ľudí a vzácna príležitosť zažiť pápeža naživo. „Veľmi sa teším, že tu môžem byť a podieľať sa na tomto podujatí, ktoré je jedinečné. Je to neuveriteľná šanca. Tým, že som bola veľmi malá, keď tu bol naposledy pápež, ani si to veľmi nepamätám, takže toto je vlastne pre mňa takýto prvý bližší kontakt,“ dodala.