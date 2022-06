BICYKLOM ČI PEŠI: Pútnici sa vyberú po stopách svätých Cyrila a Metoda

Nitra 17. júna (TASR) - Na horskom bicykli alebo po vlastných nohách sa môžu záujemcovia zúčastniť na putovaní po stopách svätých Cyrila a Metoda. Podujatie so zastávkami pri pamiatkach, ktoré súvisia s veľkomoravským obdobím, sa bude konať 4. júla.



Akcia je spojená aj so zbieraním pečiatok do pútnických pasov. "Na záver putovania na Nitrianskom hrade dostane každý účastník certifikát o absolvovaní cesty, odznak a voľnú vstupenku do areálu Nitrianskeho hradu," informovalo nitrianske biskupstvo.



Putovanie po stopách Cyrila a Metoda sa začne o 9.00 h pri Kostole sv. Michala v Dražovciach. Odtiaľ sa účastníci presunú do areálu Zoborského kláštora, Skanzenu Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied na Martinskom vrchu a k reliéfu sv. Cyrila a Metoda na nábreží rieky Nitra. Putovanie bude pokračovať k veľkomoravskému meču na Svätoplukovom námestí a ďalej na Pribinovo námestie k soche kniežaťa Pribinu. Záverečnou zastávkou bude súsošie Cyrila a Metoda na Nitrianskom hrade.