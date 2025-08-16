< sekcia Regióny
Pútnici sa zišli na Kalvárii, začala sa tradičná mariánska púť
V nedeľu (17. 8.) púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup Viliam Judák.
Autor TASR
Nitra 16. augusta (TASR) - Tisícky pútnikov sa počas tohto víkendu stretnú na nitrianskej Kalvárii, kde sa začína tradičná mariánska púť pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Rímskokatolícky farský úrad Nitra - Kalvária a verbisti z Misijného domu Matky Božej v Nitre v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom pripravili pre pútnikov pestrý duchovný program a možnosť pristúpenia ku sviatosti zmierenia počas oboch dní, informovalo Biskupstvo Nitra.
Hlavnými celebrantami svätých omší v sobotu sú pre maďarsky hovoriacich veriacich kaločský arcibiskup - metropolita Bábel Balázs, pre slovenských veriacich pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. V nedeľu (17. 8.) púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup Viliam Judák.
Púť na nitriansku Kalváriu má dlhú tradíciu. Nitriansky biskup Ján Gustíni zaviazal obyvateľov Nitry listinou z 20. decembra 1765, aby sa každoročne 15. augusta uskutočnila procesia na sviatok Nanebovzatia Panny Márie pod vedením mestského farára. Biskup Gustíni zaviedol aj doteraz zachovávaný zvyk, podľa ktorého slávnostné bohoslužby na Kalvárii vždy vedie nitriansky biskup.
Hlavnými celebrantami svätých omší v sobotu sú pre maďarsky hovoriacich veriacich kaločský arcibiskup - metropolita Bábel Balázs, pre slovenských veriacich pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. V nedeľu (17. 8.) púť vyvrcholí slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup Viliam Judák.
Púť na nitriansku Kalváriu má dlhú tradíciu. Nitriansky biskup Ján Gustíni zaviazal obyvateľov Nitry listinou z 20. decembra 1765, aby sa každoročne 15. augusta uskutočnila procesia na sviatok Nanebovzatia Panny Márie pod vedením mestského farára. Biskup Gustíni zaviedol aj doteraz zachovávaný zvyk, podľa ktorého slávnostné bohoslužby na Kalvárii vždy vedie nitriansky biskup.