Pútnické a turistické miesto na vrchu Osly zrevitalizovali
Projekt, ktorý samospráva financovala z vlastných zdrojov a dotácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK), zrealizovali Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 25. augusta (TASR) - Pútnické a turistické miesto na vrchu Osly blízko Starej Ľubovne zrevitalizovali. Ide o obľúbenú lokalitu rodinných pútí, turistov či cyklistov. Projekt, ktorý samospráva financovala z vlastných zdrojov a dotácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK), zrealizovali Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa. Informovala o tom radnica na webovej stránke s tým, že ide o miesto, ktoré je spojené s dlhoročnou tradíciou duchovných a spoločenských podujatí.
Predmetom úspešnej žiadosti o krajskú dotáciu bolo vybudovanie prvkov infraštruktúry na vrchu Osly. Nachádza sa tam oddychová zóna, v blízkosti ktorej je kamenný kríž s plastikou Krista na oboch stranách kríža, aby symbolicky žehnal nielen mestu Stará Ľubovňa, ale aj neďalekému Poľsku. Práve kríž je spojený s dávnou tradíciou putovania rodín na vrch Osly, ktorá bola prerušená len v období po nástupe socializmu. S cieľom odradiť ľudí, ktorí na toto miesto prichádzali na púte, kríž násilne strhli. S myšlienkou obnoviť tradíciu putovania na vrch Osly prišiel v roku 2000 Ľubomír Ogurčák známy svojou dlhoročnou prácou v oblasti kultúry, publicistiky a verejného života. Rodinnú púť tak po 50 rokoch obnovili a podľa radnice sa teší popularite širokej verejnosti.
„Vzhľadom na to, že pôvodné prvky infraštruktúry boli v zlom technickom stave, rozhodli sme sa prispieť k revitalizácii miesta, ktoré má z pohľadu Ľubovňanov výnimočný charakter. V rámci projektu sa vybudoval nový drevený prístrešok, stôl, lavičky, pribudol nový odpadkový kôš a spevnená bola aj existujúca prístupová cesta. Vďaka finančnej podpore PSK tak bol na vrchu Osly vybudovaný pekný, verejne prístupný a bezpečný priestor slúžiaci na aktívne trávenie voľného času rodín, detí a mládeže či obyvateľov mesta i jeho návštevníkov,“ ozrejmil primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko. Podotkol, že plánované aktivity projektu sa podarilo zrealizovať ešte pred 25. ročníkom púte rodín, ktorá sa konala v nedeľu (24. 8.). Vrch Osly sa podľa neho aj vďaka tomu stáva ešte atraktívnejším miestom pre návštevníkov.
